影／陸客遭撞命危 金門縣府啟動緊急後送助返廈門治療

金門縣金湖鎮光華園路段昨天下午1點25分發生重大交通事故，33歲陸籍許姓女遊客頭部重創，傷勢嚴重，陷入昏迷。許女與其親友於今晨搭乘第一班小三通船班後送回廈門治療。

金門縣長陳福海第一時間獲報，立即指示參議陳祥麟前往醫院全程協調，要求縣府各單位全力協助。

許女的丈夫昨傍晚趕抵金門後，他在大陸也是醫師，經與金門醫院的醫療人員討論過後表達希望盡速將妻子送回廈門治療。縣府秉持「傷者為大」原則，隨即啟動緊急後送機制，整合醫護團隊與移民署快速通關措施，於今晨搭乘第一班小三通船班順利完成後送。

據悉，許女丈夫與同行友人皆具醫護背景，全程投入處理相關醫療與後送事宜，使過程相當順利。縣府也表示，後續將持續與紅十字會及陸方相關單位溝通，研擬在緊急情況下更優化的跨境醫療後送機制。