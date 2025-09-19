影／淡水9旬老婦失蹤近月 竟被陸配媳婦裝行李箱扔淡水河

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區1名高齡93歲老婦在父親節被報案失蹤，警方和家屬找了18天沒有結果，卻被淨灘工人在河畔紅樹林找到遺骨。結果竟然是不明原因猝死、被老婦的大陸籍媳婦裝行李箱運行扔進淡水河，案依遺棄屍體罪嫌送辦。

淡水警分局指出，自受理王姓老婦失蹤立即展開協尋，並透過臉書及各大社群平台發布訊息。員警調閱監視器畫面，曾發現老婦的40歲殷姓陸籍媳婦拖著沉重行李箱出現在淡水河畔，短暫消失後再度出現時，行李箱重量明顯減輕，警方因此懷疑與老婦失蹤有關。

警方和家屬、消防人員多次沿淡水河岸搜尋始終沒有結果，直到上個月26日，市政府高灘處淨灘包商於紅樹林沼澤樹叢發現疑似女性遺骸，經鑑識中心採集DNA比對，確認身分為失蹤的王姓老婦。

家屬隨後提出告訴，警方昨天將殷姓女子依遺棄屍體罪嫌函送士林地檢署偵辦。全案仍持續深入調查，警方將全力釐清是否涉及其他刑責，嘗試完整還原事實真相。

