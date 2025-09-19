影／淡水9旬老婦失蹤近月 竟被陸配媳婦裝行李箱扔淡水河
新北市淡水區1名高齡93歲老婦在父親節被報案失蹤，警方和家屬找了18天沒有結果，卻被淨灘工人在河畔紅樹林找到遺骨。結果竟然是不明原因猝死、被老婦的大陸籍媳婦裝行李箱運行扔進淡水河，案依遺棄屍體罪嫌送辦。
淡水警分局指出，自受理王姓老婦失蹤立即展開協尋，並透過臉書及各大社群平台發布訊息。員警調閱監視器畫面，曾發現老婦的40歲殷姓陸籍媳婦拖著沉重行李箱出現在淡水河畔，短暫消失後再度出現時，行李箱重量明顯減輕，警方因此懷疑與老婦失蹤有關。
警方和家屬、消防人員多次沿淡水河岸搜尋始終沒有結果，直到上個月26日，市政府高灘處淨灘包商於紅樹林沼澤樹叢發現疑似女性遺骸，經鑑識中心採集DNA比對，確認身分為失蹤的王姓老婦。
家屬隨後提出告訴，警方昨天將殷姓女子依遺棄屍體罪嫌函送士林地檢署偵辦。全案仍持續深入調查，警方將全力釐清是否涉及其他刑責，嘗試完整還原事實真相。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言