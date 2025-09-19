東引女急患腎結石病情危急 海巡火速出艇搶救送醫

馬祖東引一名女子昨日下午4點多突發嚴重腎結石與泌尿道感染，因島上醫療資源有限，經醫師判斷病情緊急，必須立即送往連江縣立醫院治療，由於醫療直升機正進行維修保養、交通船也未開航，所幸海巡署第十（馬祖）海巡隊獲報後，火速出動巡防艇，將病患平安送抵南竿醫院急救。

此次任務由PP-10082巡防艇執行，馬祖海巡隊與第一〇岸巡隊中柱安檢所、連江縣消防局密切合作，在東引中柱港合力將病患與陪同人員接駁登艇，以最大安全航速返航，歷經海上航行後，病患順利送抵連江縣立醫院，讓家屬鬆了一口氣。

馬祖海巡隊指出，四鄉五島之間仰賴客船往返，一旦遇到停航或夜間突發狀況，鄉親生命安全往往繫於一線。若經專業醫師評估有急迫需求，海巡隊都會刻不容緩派艇協助。今年截至目前已完成19次醫療後送、1次安寧後送及4次司法相驗後送，展現海巡「有難必援」的堅定承諾。