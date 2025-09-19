北市木柵國中旁平房大火 2大2小站屋頂…救出送醫

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市文山區木柵路三段102巷一處巷弄平房今天早上7時許發生大火，大量濃煙與火光冒出，由於旁邊就是木柵國中，不少人正上班上學因此嚇一跳，急忙在網路呼籲用路人改道，不用妨害消防隊救災；有網友在臉書社團張貼照片，起火房屋隔壁鐵皮屋，兩名大人抱著兩個小孩在屋頂等待救援。消防隊經歷近一小時搶救，最後救下大人小孩並撲滅火勢。

據了解，起火地點旁邊有窄小巷弄，堆放許多雜物，有網友表示聽到爆炸聲；消防隊7點半接獲報案後，立即派出指揮車4輛、消防車20輛、救護車4輛、人員70人到場救災；期間隊員救下兩男兩女的大人與小孩，意識清醒送萬芳醫院救治。

火勢在8時19分撲滅，目前消防隊正釐清起火原因。

台北市文山區平房起大火,消防隊員救下四人並撲滅火勢。記者廖炳棋／翻攝
