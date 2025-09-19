快訊

MLB／無預警！道奇巨投克蕭宣布本季退休 最終登板時間曝光

整理包／iPhone 17開賣想買現貨！10大通路貨況曝光 2家看圖、它有望甜甜價

美對台政策大轉彎 川普今夏拒絕批准120億台灣軍援

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台大碩士生超商遭三節鞭擊頭濺血 男行凶只因撞了一下

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

22歲蕭姓男子昨天晚間6時許到台北市信義路三段一處超商消費，進入超商時不慎與一名男子發生肢體碰撞，對方持鐵製三節鞭敲擊蕭男頭部後逃逸，蕭男頭部撕裂傷報案求助，救護人員將蕭男送仁愛醫院救治，轄區警方調閱監視器追查行凶男子下落。

受傷蕭姓男子疑為台灣大學碩士生，超商外有血跡在地，看起來怵目驚心，目擊者說行凶男子約40餘歲，穿卡其色上衣，警方調閱監視器，已鎖定行凶男子去向，警方漏夜釐清身分後，向檢方申請拘票逮人。

警方指出，大安分局昨天6時許接獲報案，大安捷運站附近有男子持棍攻擊他人，警方派員趕往現場，抵達時僅見蕭男頭部受傷流血。

經警方了解，蕭男稍早與一名陌生男子在超商門口，因通行空間狹窄發生碰撞，對方隨後返回現場與蕭男理論，並持棍棒攻擊，造成蕭男頭部挫傷，警方隨即協助通知救護人員，將蕭送往醫院診療驗傷，警方立即調閱監視器影像，循線掌握犯嫌身分，連夜向檢方聲請拘票，將行凶的46歲馬姓男子拘提到案，並查扣犯罪工具三節鞭，全案依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署偵辦。

台大蕭姓碩士生在超商與馬姓男子發生碰撞，對方持三節鞭攻擊，蕭頭部受傷坐在騎樓等待救治，警方漏夜偵查，逮捕涉嫌行凶的馬嫌。記者廖炳棋／翻攝
台大蕭姓碩士生在超商與馬姓男子發生碰撞，對方持三節鞭攻擊，蕭頭部受傷坐在騎樓等待救治，警方漏夜偵查，逮捕涉嫌行凶的馬嫌。記者廖炳棋／翻攝
台大蕭姓碩士生在超商與馬姓男子發生碰撞，對方持三節鞭攻擊，蕭頭部受傷坐在騎樓等待救治，警方漏夜偵查，逮捕涉嫌行凶的馬嫌。記者廖炳棋／翻攝
台大蕭姓碩士生在超商與馬姓男子發生碰撞，對方持三節鞭攻擊，蕭頭部受傷坐在騎樓等待救治，警方漏夜偵查，逮捕涉嫌行凶的馬嫌。記者廖炳棋／翻攝
台大蕭姓碩士生在超商與馬姓男子發生碰撞，對方持三節鞭攻擊，蕭頭部受傷坐在騎樓等待救治，警方漏夜偵查，逮捕涉嫌行凶的馬嫌。記者廖炳棋／翻攝
台大蕭姓碩士生在超商與馬姓男子發生碰撞，對方持三節鞭攻擊，蕭頭部受傷坐在騎樓等待救治，警方漏夜偵查，逮捕涉嫌行凶的馬嫌。記者廖炳棋／翻攝
台大蕭姓碩士生在超商與馬姓男子發生碰撞，對方持三節鞭攻擊，蕭頭部受傷坐在騎樓等待救治，警方漏夜偵查，逮捕涉嫌行凶的馬嫌。記者廖炳棋／翻攝
台大蕭姓碩士生在超商與馬姓男子發生碰撞，對方持三節鞭攻擊，蕭頭部受傷坐在騎樓等待救治，警方漏夜偵查，逮捕涉嫌行凶的馬嫌。記者廖炳棋／翻攝

超商 監視器 救護人員

延伸閱讀

碰撞起衝突！台大碩士生遭雙截棍砸頭 血濺超商門口急報警

北市男進超商不慎擦撞陌生人 頭慘挨悶棍「撕裂傷」送醫

台中沙鹿凶殺案…女狂哀求仍被砍11刀慘死 高大成：恐情財糾葛惹殺機

沙鹿凶殺案女子連聲對不起仍被砍11刀慘死 男子駕無牌機車逃離現場

相關新聞

曾攜腦麻兒跑馬拉松、攀玉山 超跑媽媽：「小比」去當天使了

獨自撫養重度腦麻兒「小比」的「超跑媽媽」陳嘉齡，母子倆多年來參加300場馬拉松賽事，去年更挑戰攻頂玉山，帶兒子體驗不同人...

影／台大碩士生超商遭三節鞭擊頭濺血 男行凶只因撞了一下

22歲蕭姓男子昨天晚間6時許到台北市信義路三段一處超商消費，進入超商時不慎與一名男子發生肢體碰撞，對方持鐵製三節鞭敲擊蕭...

「遺照怪人」深夜苗栗聯大路撒冥紙勸世 群眾聚集引騷動遭法辦

40多歲的林姓男子昨晚10點多不知何故帶著十多年前病故的胞兄遺照，在苗栗市聯大路對學生大撒冥紙，聲稱聯大路車禍多，要求來...

9歲男童在家昏倒不治 桃檢調查

桃園市9歲男童13日在自家浴室昏倒，家屬送醫急救時，院方發現男童背部、腿部有不明傷勢，通報桃園市家暴中心介入；男童搶救4...

高雄阿伯駕車闖煉油廠平交道險撞台鐵區間車 釀6分鐘誤點還跑了

高雄市一名年約6、70歲的老翁今晚7時25分駕車闖入煉油廠平交道，台鐵司機員發現通報，保全員和義交攔阻，事故不僅造成火車...

高雄轎車左轉彎撞直行機車 波及待轉區4騎士機車倒一排 3人送醫

游姓男子今晚7時駕車行經高市新莊一路欲左轉華夏路時，未禮讓直行的顏姓男子機車，顏男摔倒後，機車飛噴至機車待轉區，將3女1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。