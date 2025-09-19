影／台大碩士生超商遭三節鞭擊頭濺血 男行凶只因撞了一下

22歲蕭姓男子昨天晚間6時許到台北市信義路三段一處超商消費，進入超商時不慎與一名男子發生肢體碰撞，對方持鐵製三節鞭敲擊蕭男頭部後逃逸，蕭男頭部撕裂傷報案求助，救護人員將蕭男送仁愛醫院救治，轄區警方調閱監視器追查行凶男子下落。

受傷蕭姓男子疑為台灣大學碩士生，超商外有血跡在地，看起來怵目驚心，目擊者說行凶男子約40餘歲，穿卡其色上衣，警方調閱監視器，已鎖定行凶男子去向，警方漏夜釐清身分後，向檢方申請拘票逮人。

警方指出，大安分局昨天6時許接獲報案，大安捷運站附近有男子持棍攻擊他人，警方派員趕往現場，抵達時僅見蕭男頭部受傷流血。