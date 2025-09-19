聽新聞
0:00 / 0:00
影／台大碩士生超商遭三節鞭擊頭濺血 男行凶只因撞了一下
22歲蕭姓男子昨天晚間6時許到台北市信義路三段一處超商消費，進入超商時不慎與一名男子發生肢體碰撞，對方持鐵製三節鞭敲擊蕭男頭部後逃逸，蕭男頭部撕裂傷報案求助，救護人員將蕭男送仁愛醫院救治，轄區警方調閱監視器追查行凶男子下落。
受傷蕭姓男子疑為台灣大學碩士生，超商外有血跡在地，看起來怵目驚心，目擊者說行凶男子約40餘歲，穿卡其色上衣，警方調閱監視器，已鎖定行凶男子去向，警方漏夜釐清身分後，向檢方申請拘票逮人。
警方指出，大安分局昨天6時許接獲報案，大安捷運站附近有男子持棍攻擊他人，警方派員趕往現場，抵達時僅見蕭男頭部受傷流血。
經警方了解，蕭男稍早與一名陌生男子在超商門口，因通行空間狹窄發生碰撞，對方隨後返回現場與蕭男理論，並持棍棒攻擊，造成蕭男頭部挫傷，警方隨即協助通知救護人員，將蕭送往醫院診療驗傷，警方立即調閱監視器影像，循線掌握犯嫌身分，連夜向檢方聲請拘票，將行凶的46歲馬姓男子拘提到案，並查扣犯罪工具三節鞭，全案依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言