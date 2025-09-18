快訊

捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

高雄阿伯駕車闖煉油廠平交道險撞台鐵區間車 釀6分鐘誤點還跑了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名年約6、70歲的老翁今晚7時25分駕車闖入煉油廠平交道，台鐵司機員發現通報，保全員和義交攔阻，事故不僅造成火車6分鐘延誤，老翁在駛離平交道、警方到達前竟先駛離現場，警方將以車追人通知到案。

網友m0412920拍下畫面PO到網路社群Threads，貼文並附上影片指「阿北出事了，阿北，高雄楠梓後勁」，影片中只見一名阿伯駕車停在平交道之間，柵欄放下，現場警鈴燈響起，2名義交和保全員指揮阿伯將車駛出平交道。

有網友回應指「煉油廠後面的小路，這樣也能開去鐵軌上也是很厲害」；有網友笑稱「回到未來第三集」；有網友則指「可能想跟火車比誰的車頭比較硬」、「超扯」、「比扯鈴還扯」。

鐵路警察局高雄分局指出，高雄分駐所於今晚7時25分許，接獲台鐵楠梓車站行車室轉報，台鐵3031區間車次的司機員通報「有車輛闖入煉油廠平交道」，立即先行派遣鄰近平交道保全員到場疏導交通及警力前往查處。

警方到場前，闖禍的阿伯竟已先行駛離現場；警方指出，這起事故造成台鐵3031車次區間車誤點約6分鐘，所幸無人員受傷。

警方後續將以車追人，並調閱平交道監視器確認該輛轎車當時駕駛人身分，將依違反公共危險及道路交通管理處罰條例相關情事移送偵辦。

高雄一名阿伯今晚7時25分駕車闖入煉油廠平交道（紅圈處），台鐵司機員發現通報，保全員和義交攔阻，事故不僅造成火車6分鐘延誤。圖／取自Threads網友m0412920
高雄一名阿伯今晚7時25分駕車闖入煉油廠平交道（紅圈處），台鐵司機員發現通報，保全員和義交攔阻，事故不僅造成火車6分鐘延誤。圖／取自Threads網友m0412920
高雄一名阿伯今晚7時25分駕車闖入煉油廠平交道（紅圈處），台鐵司機員發現通報，保全員和義交攔阻，事故不僅造成火車6分鐘延誤。圖／取自Threads網友m0412920
高雄一名阿伯今晚7時25分駕車闖入煉油廠平交道（紅圈處），台鐵司機員發現通報，保全員和義交攔阻，事故不僅造成火車6分鐘延誤。圖／取自Threads網友m0412920
高雄一名阿伯今晚7時25分駕車闖入煉油廠平交道（紅圈處），台鐵司機員發現通報，保全員和義交攔阻，事故不僅造成火車6分鐘延誤。圖／取自Threads網友m0412920
高雄一名阿伯今晚7時25分駕車闖入煉油廠平交道（紅圈處），台鐵司機員發現通報，保全員和義交攔阻，事故不僅造成火車6分鐘延誤。圖／取自Threads網友m0412920

台鐵 保全

延伸閱讀

連環爆…高雄美濃大峽谷地主之一遭羈押禁見 疑找人頭租地開挖

高雄前鎮這家店肉品被爆遭老鼠啃食 衛生局發現8項缺失

綠黨內初選禁掛大咖同框照 高雄最大贏家是她

綠高雄市長初選禁掛大咖同框照 賴瑞隆更新看板走運動風

相關新聞

涉詐輔具補助3千萬 台南3嫌羈押

南檢偵辦台南市府陳姓女性約用人員與特約醫療器材羅姓、黃姓業者等人涉利用職務上機會，以虛偽不實文書，詐取身心失能者長期照顧...

9歲男童在家昏倒不治 桃檢調查

桃園市9歲男童13日在自家浴室昏倒，家屬送醫急救時，院方發現男童背部、腿部有不明傷勢，通報桃園市家暴中心介入；男童搶救4...

收光電賄款 台西前鄉長判12年定讞

雲林縣台西鄉前鄉長林芬瑩和丈夫丁文彬涉向廠商收受賄賂560萬元，案件上訴三審期間，丁潛逃被沒入150萬元保證金，另案通緝...

高雄阿伯駕車闖煉油廠平交道險撞台鐵區間車 釀6分鐘誤點還跑了

高雄市一名年約6、70歲的老翁今晚7時25分駕車闖入煉油廠平交道，台鐵司機員發現通報，保全員和義交攔阻，事故不僅造成火車...

高雄轎車左轉彎撞直行機車 波及待轉區4騎士機車倒一排 3人送醫

游姓男子今晚7時駕車行經高市新莊一路欲左轉華夏路時，未禮讓直行的顏姓男子機車，顏男摔倒後，機車飛噴至機車待轉區，將3女1...

影／恐怖火勢直竄天際！彰化塑膠工廠陷火海 廠房恐有崩塌危機

彰化先秀水鄉金陵村安南巷1間塑膠粒工廠，今晚7點左右突然發生火警，員工一度想滅火，但火勢瞬間延燒，彰化消防局獲報後，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。