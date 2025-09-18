高雄阿伯駕車闖煉油廠平交道險撞台鐵區間車 釀6分鐘誤點還跑了
高雄市一名年約6、70歲的老翁今晚7時25分駕車闖入煉油廠平交道，台鐵司機員發現通報，保全員和義交攔阻，事故不僅造成火車6分鐘延誤，老翁在駛離平交道、警方到達前竟先駛離現場，警方將以車追人通知到案。
網友m0412920拍下畫面PO到網路社群Threads，貼文並附上影片指「阿北出事了，阿北，高雄楠梓後勁」，影片中只見一名阿伯駕車停在平交道之間，柵欄放下，現場警鈴燈響起，2名義交和保全員指揮阿伯將車駛出平交道。
有網友回應指「煉油廠後面的小路，這樣也能開去鐵軌上也是很厲害」；有網友笑稱「回到未來第三集」；有網友則指「可能想跟火車比誰的車頭比較硬」、「超扯」、「比扯鈴還扯」。
鐵路警察局高雄分局指出，高雄分駐所於今晚7時25分許，接獲台鐵楠梓車站行車室轉報，台鐵3031區間車次的司機員通報「有車輛闖入煉油廠平交道」，立即先行派遣鄰近平交道保全員到場疏導交通及警力前往查處。
警方到場前，闖禍的阿伯竟已先行駛離現場；警方指出，這起事故造成台鐵3031車次區間車誤點約6分鐘，所幸無人員受傷。
警方後續將以車追人，並調閱平交道監視器確認該輛轎車當時駕駛人身分，將依違反公共危險及道路交通管理處罰條例相關情事移送偵辦。
