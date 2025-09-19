快訊

收光電賄款 台西前鄉長判12年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

雲林縣台西鄉前鄉長林芬瑩（左）與丈夫丁文彬（右）涉向光電業者索賄，分別判12年、13年半徒刑定讞。圖／翻攝自臉書
雲林縣台西鄉前鄉長林芬瑩（左）與丈夫丁文彬（右）涉向光電業者索賄，分別判12年、13年半徒刑定讞。圖／翻攝自臉書
雲林縣台西鄉前鄉長林芬瑩和丈夫丁文彬涉向廠商收受賄賂560萬元，案件上訴三審期間，丁潛逃被沒入150萬元保證金，另案通緝中；最高法院昨依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪判林芬瑩12年徒刑、丁文彬13年6月徒刑定讞，通知檢方啟動防逃。

光電業者在雲林台西、四湖、口湖鄉建置地面型太陽能板，需通行權、架空電桿租用申請，2020年8月18日起相關公文屢遭台西鄉公所刁難、拒絕掛件。

林芬瑩、丁文彬藉故延遲核准業者申請，並透過友人傳話，要求業者支付一甲地40萬元，作為換取通過核發路權的對價。雙方幾經斡旋，丁表示可以用560萬元現金為代價，業者同意支付，2021年11月2日交付賄款，也給丁的友人120萬元公關酬謝費用。

一審認為丁文彬具有實質影響力，林芬瑩也表示會詢問丁的意見，根據證人說法，丁透過友人轉達要560萬元現金賄款，且業者在2021年11月25日取得通行權，就是丁收到560萬元才會這麼順利。

一審指出，林芬瑩知悉丁文彬都在聯繫業者向公所申請事宜，收賄當日，林也目睹丁將裝有賄款紙箱放回車上，足以認定林芬瑩和丁文彬有犯意聯絡、行為分擔。且丁處於主導地位，藉著林在公所內影響力，對廠商上下其手，判林12年、丁13年半徒刑。

案件上訴，二審認為一審判決沒有違誤，維持原判。案件上訴第三審期間，丁文彬被裁定限制出境、出海8個月，但沒有科技監控，丁裁定從未到派出所報到，台南高分院核發拘票但拘提未果，沒收150萬元保證金，最高法院判決定讞後，檢方若執行未果也將發布通緝。

丁文彬另也向綠能業者恐嚇取財，雲林地方法院開準備程序庭也沒出庭、警方拘提未果，已發布通緝並沒入30萬元保證金。

