快訊

捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

高雄轎車左轉彎撞直行機車 波及待轉區4騎士機車倒一排 3人送醫

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

游姓男子今晚7時駕車行經高市新莊一路欲左轉華夏路時，未禮讓直行的顏姓男子機車，顏男摔倒後，機車飛噴至機車待轉區，將3女1男機車騎士甩倒在地，機車倒一排，其中3人手腳受傷被送醫治療。

左營警分局指出，游姓男子（46歲）今晚7時許駕車沿新莊一路快車道西向東直行，於路口欲左轉華夏路，與綠燈直行騎機車的顏姓男子（19歲）發生擦撞。

事故當下，顏男連人帶車噴飛在地，機車掃倒在機車停等區的楊姓婦人（68歲）、李姓女子（49歲）、劉姓男子（62歲）及衛姓女子（54歲）等4名機車騎士，事故造成顏男、楊女、李女等3人手腳多處擦挫傷，分別由119救護人員送醫治療，幸無大礙。

警方事後對游男及5名騎士施以酒測，均無酒駕行為；警方初步研判，游男轉彎車未依規定禮讓顏男的直行機車先行，已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第6款，可處600元以上1800元以下罰鍰；詳細肇責待交通大隊分析釐清。

游姓男子今晚7時駕車在高市新莊一路欲左轉華夏路，未禮讓直行的顏姓男子機車，顏男摔倒後，機車飛噴至機車待轉區，機車倒一排，釀3人送醫。記者石秀華／翻攝
游姓男子今晚7時駕車在高市新莊一路欲左轉華夏路，未禮讓直行的顏姓男子機車，顏男摔倒後，機車飛噴至機車待轉區，機車倒一排，釀3人送醫。記者石秀華／翻攝
游姓男子今晚7時駕車在高市新莊一路欲左轉華夏路，未禮讓直行的顏姓男子機車，顏男摔倒後，機車飛噴至機車待轉區，機車倒一排，釀3人送醫。記者石秀華／翻攝
游姓男子今晚7時駕車在高市新莊一路欲左轉華夏路，未禮讓直行的顏姓男子機車，顏男摔倒後，機車飛噴至機車待轉區，機車倒一排，釀3人送醫。記者石秀華／翻攝
游姓男子今晚7時駕車在高市新莊一路欲左轉華夏路，未禮讓直行的顏姓男子機車，顏男摔倒後，機車飛噴至機車待轉區，機車倒一排，釀3人送醫。記者石秀華／翻攝
游姓男子今晚7時駕車在高市新莊一路欲左轉華夏路，未禮讓直行的顏姓男子機車，顏男摔倒後，機車飛噴至機車待轉區，機車倒一排，釀3人送醫。記者石秀華／翻攝
游姓男子今晚7時駕車在高市新莊一路欲左轉華夏路，未禮讓直行的顏姓男子機車，顏男摔倒後，機車飛噴至機車待轉區，機車倒一排，釀3人送醫。記者石秀華／翻攝
游姓男子今晚7時駕車在高市新莊一路欲左轉華夏路，未禮讓直行的顏姓男子機車，顏男摔倒後，機車飛噴至機車待轉區，機車倒一排，釀3人送醫。記者石秀華／翻攝

機車騎士

延伸閱讀

連環爆…高雄美濃大峽谷地主之一遭羈押禁見 疑找人頭租地開挖

高雄前鎮這家店肉品被爆遭老鼠啃食 衛生局發現8項缺失

綠黨內初選禁掛大咖同框照 高雄最大贏家是她

高雄公車閃前車駛入對向擦撞轎車畫面曝 釀3傷公車乘客虛驚

相關新聞

涉詐輔具補助3千萬 台南3嫌羈押

南檢偵辦台南市府陳姓女性約用人員與特約醫療器材羅姓、黃姓業者等人涉利用職務上機會，以虛偽不實文書，詐取身心失能者長期照顧...

收光電賄款 台西前鄉長判12年定讞

雲林縣台西鄉前鄉長林芬瑩和丈夫丁文彬涉向廠商收受賄賂560萬元，案件上訴三審期間，丁潛逃被沒入150萬元保證金，另案通緝...

9歲男童在家昏倒不治 桃檢調查

桃園市9歲男童13日在自家浴室昏倒，家屬送醫急救時，院方發現男童背部、腿部有不明傷勢，通報桃園市家暴中心介入；男童搶救4...

高雄阿伯駕車闖煉油廠平交道險撞台鐵區間車 釀6分鐘誤點還跑了

高雄市一名年約6、70歲的老翁今晚7時25分駕車闖入煉油廠平交道，台鐵司機員發現通報，保全員和義交攔阻，事故不僅造成火車...

高雄轎車左轉彎撞直行機車 波及待轉區4騎士機車倒一排 3人送醫

游姓男子今晚7時駕車行經高市新莊一路欲左轉華夏路時，未禮讓直行的顏姓男子機車，顏男摔倒後，機車飛噴至機車待轉區，將3女1...

影／恐怖火勢直竄天際！彰化塑膠工廠陷火海 廠房恐有崩塌危機

彰化先秀水鄉金陵村安南巷1間塑膠粒工廠，今晚7點左右突然發生火警，員工一度想滅火，但火勢瞬間延燒，彰化消防局獲報後，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。