高雄轎車左轉彎撞直行機車 波及待轉區4騎士機車倒一排 3人送醫
游姓男子今晚7時駕車行經高市新莊一路欲左轉華夏路時，未禮讓直行的顏姓男子機車，顏男摔倒後，機車飛噴至機車待轉區，將3女1男機車騎士甩倒在地，機車倒一排，其中3人手腳受傷被送醫治療。
左營警分局指出，游姓男子（46歲）今晚7時許駕車沿新莊一路快車道西向東直行，於路口欲左轉華夏路，與綠燈直行騎機車的顏姓男子（19歲）發生擦撞。
事故當下，顏男連人帶車噴飛在地，機車掃倒在機車停等區的楊姓婦人（68歲）、李姓女子（49歲）、劉姓男子（62歲）及衛姓女子（54歲）等4名機車騎士，事故造成顏男、楊女、李女等3人手腳多處擦挫傷，分別由119救護人員送醫治療，幸無大礙。
警方事後對游男及5名騎士施以酒測，均無酒駕行為；警方初步研判，游男轉彎車未依規定禮讓顏男的直行機車先行，已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第6款，可處600元以上1800元以下罰鍰；詳細肇責待交通大隊分析釐清。
