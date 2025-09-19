9歲男童在家昏倒不治 桃檢調查

桃園市9歲男童13日在自家浴室昏倒，家屬送醫急救時，院方發現男童背部、腿部有不明傷勢，通報桃園市家暴中心介入；男童搶救4天後，出現腦部腫脹、肝腎衰竭，16日晚間不治死亡。檢方會同法醫昨天解剖，詳細死因仍待調查。

這名男童就讀國小三年級，據了解男童送醫後，男童父親15日曾到學校，與男童導師、輔導主任等會談，家屬表示男童昏倒送醫，當時仍住在加護病房，詢問男童平時在校是否適應不良？或與其他同學相處不睦？校方表示男童個性開朗，在校並無特殊狀況。

男童入院後，出現腦部腫脹、肝腎衰竭等症狀，醫護檢查發現男童腿部、背部有傷痕，因此通報家暴中心；校方也依規定啟動校安通報與關懷機制，並與社工、家長保持聯繫。

據了解，校方16日到醫院探視，醫師說明男童處於重度休克狀態，有生命危險，但排除外力致傷的可能，院方正進行各項檢驗以查明原因；未料當晚6時，校方接獲家長通知男童已不治。