現場血跡斑斑…女陸客騎電動車遊金門遭撞命危 明晨小三通送廈門治療

金門縣金湖鎮今天下午發生一起嚴重交通事故，一名33歲來金門自由行的陸籍許姓女遊客，騎乘租賃微型電動二輪車行經太湖路三段時，遭64歲金門籍李姓女子駕駛的小客車自後方猛烈追撞，許女當場噴飛，頭部重創昏迷。目前神外醫師判定腦死，她的丈夫已從大陸趕到金門，明早透過小三通將人後送到大陸治療。

事故發生於下午1時25分，地點靠近太湖路三段光華園一帶。警方調查，許女與友人先從金湖鎮少康路右轉，進入太湖路三段慢車道行駛，不料突遭李女駕駛的自用轎車追撞，撞擊力道之大，導致許女整個人噴飛，甚至撞破車輛前擋風玻璃，安全帽還卡在玻璃上，現場血跡斑斑。

救護人員到場後，緊急將許女送往衛福部金門醫院加護病房搶救。警方實施酒測，李女酒測值為零；至於許女因傷勢嚴重無法吹氣，已由院方代抽血檢驗。

李女向警方供稱，「因眼睛不好才開在慢車道，也不清楚為何會撞上去」，警方正釐清肇事原因與責任歸屬。

據了解，許女丈夫在大陸擔任醫師，事發後立即趕辦手續，於今天下午5時搭乘小三通船班趕抵金門，並在紅十字會與海基會的協助下，直奔醫院探視，並與主治醫師研商病情。相關人士透露，家屬希望將許女後送回廈門治療，但因今日已無船班，預計由金門紅十字會協助，於明晨搭船返回廈門，處理後續醫療。