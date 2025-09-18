快訊

金門陸客騎微型電動二輪車遭撞送醫 插管搶救中…肇事原因待查

中央社／ 金門18日電

金門金湖鎮太湖路今天下午有許姓陸客騎乘微型電動二輪車遭自小客車追撞，頭部受傷昏迷送醫，肇事原因調查中；金門醫院表示，傷者嚴重腦出血正插管搶救中，評估預後不佳。

金門縣警察局金湖分局發布新聞稿指出，下午約1時25分，陸籍許姓遊客駕駛租賃微型電動二輪車，行駛在金湖鎮太湖路三段慢車道，遭李姓民眾駕駛白色自用小客車自後方追撞，導致許姓遊客頭部受傷昏迷，緊急送至金門醫院治療，詳細肇事原因，由警方調查中。

金湖分局也表示，汽車在劃有快慢車道分隔線（白實線）道路上，除起駛、準備轉彎、準備停車或臨時停車外，不得行駛於慢車道，違者可依道路交通管理處罰條例第45條第1項第4款規定，處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰。

金門縣金湖鎮18日下午發生陸客騎微型電動二輪車遭自小客車追撞事故，騎士頭部受傷陷昏迷，緊急送醫治療；確切肇事原因仍有待調查釐清。金門縣警察局金湖分局提供／中央社
金門縣金湖鎮18日下午發生陸客騎微型電動二輪車遭自小客車追撞事故，騎士頭部受傷陷昏迷，緊急送醫治療；確切肇事原因仍有待調查釐清。金門縣警察局金湖分局提供／中央社

金門 警察 陸客

