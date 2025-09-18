聽新聞
桃園小三男童「浴室昏倒」送醫搶救4天不治 檢警介入調查
桃園市有名國小三年級男童日前在家中浴室昏倒，家人將他送醫急救時，院方檢傷發現男童背部及腿部有不明傷勢，於是通報桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心介入，不過男童經搶救4天後仍不幸於本月16日晚間死亡，檢警今完成解剖，至於男童詳細死因仍待檢警深入調查釐清。
據悉，15日上午男童父親曾到校與專任輔導老師、輔導主任及導師會談，表示孩子於13日上午在家浴室昏倒送醫，目前住進加護病房，同時探詢孩子平常在校學習是否有適應不良或與同學相處不睦等狀況，不過這名男童個性開朗，在校與同學相處並無特殊狀況，
家長透露，男童入院後出現腦部腫脹、肝腎衰竭等症狀，醫護檢查時也發現男童的腿部與背後有傷痕，因而通報家暴防治中心，校方隨即依規定啟動校安通報與關懷機制，並持續與社工、家長保持聯繫。
校方人員16日到醫院探視時，醫師說明男童處於重度休克狀態，但可排除外力致傷的可能，但仍有生命危險，醫療團隊全力搶救維持生命之外，同時也進行各項檢驗以查明原因，未料當天晚間6時，家長通知校方，男童仍不幸病逝。
