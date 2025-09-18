快訊

將共同設計晶片 輝達砸50億美元入股英特爾…台積ADR盤前跌

漲聲預備？電價審議會明登場 民生電價擬微調「平均調幅曝光」

等不到愛妻返家…5旬婦散步誤踩「化骨水」慘死 溶液遭棄置10年

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園小三男童「浴室昏倒」送醫搶救4天不治 檢警介入調查

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市有名國小三年級男童日前在家中浴室昏倒，家人將他送醫急救時，院方檢傷發現男童背部及腿部有不明傷勢，於是通報桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心介入，不過男童經搶救4天後仍不幸於本月16日晚間死亡，檢警今完成解剖，至於男童詳細死因仍待檢警深入調查釐清。

據悉，15日上午男童父親曾到校與專任輔導老師、輔導主任及導師會談，表示孩子於13日上午在家浴室昏倒送醫，目前住進加護病房，同時探詢孩子平常在校學習是否有適應不良或與同學相處不睦等狀況，不過這名男童個性開朗，在校與同學相處並無特殊狀況，

家長透露，男童入院後出現腦部腫脹、肝腎衰竭等症狀，醫護檢查時也發現男童的腿部與背後有傷痕，因而通報家暴防治中心，校方隨即依規定啟動校安通報與關懷機制，並持續與社工、家長保持聯繫。

校方人員16日到醫院探視時，醫師說明男童處於重度休克狀態，但可排除外力致傷的可能，但仍有生命危險，醫療團隊全力搶救維持生命之外，同時也進行各項檢驗以查明原因，未料當天晚間6時，家長通知校方，男童仍不幸病逝。

桃園市有名國小三年級男童本月13日在家中浴室昏倒送醫，院方檢傷發現男童背部、腿部有傷痕，通報家暴中心，詎料男童急救4天後不治，檢警相驗今已完成解剖釐清死因。記者陳恩惠／攝影
桃園市有名國小三年級男童本月13日在家中浴室昏倒送醫，院方檢傷發現男童背部、腿部有傷痕，通報家暴中心，詎料男童急救4天後不治，檢警相驗今已完成解剖釐清死因。記者陳恩惠／攝影

浴室 桃園 醫師

延伸閱讀

影／桃園私校門前驚見滿地討債傳單！新竹工人控師欠錢遭否認

桃園蘆竹馬路剛鋪好就塌陷 騎士慘摔民怨工程品質爛

蘇晏霈「好運來」老公偷吃鬧「姊妹丼」 女星親揭小三秘辛

洗刷觀光六都墊底桃園AI旅遊助理亮相 小桃替民眾規畫行程

相關新聞

台中大安溪出海口驚現「半顆頭顱」 鑑識人員研判疑為人類顱骨

針對大安溪口岸被人發現疑似人類顱骨一事，大甲分局西岐派出所員警獲報後，會同報案人及海巡署人員趕抵現場，目視該顱骨僅剩半顆...

金門陸客騎微型電動二輪車遭撞送醫 插管搶救中…肇事原因待查

金門金湖鎮太湖路今天下午有許姓陸客騎乘微型電動二輪車遭自小客車追撞，頭部受傷昏迷送醫，肇事原因調查中；金門醫院表示，傷者...

桃園小三男童「浴室昏倒」送醫搶救4天不治 檢警介入調查

桃園市有名國小三年級男童日前在家中浴室昏倒，家人將他送醫急救時，院方檢傷發現男童背部及腿部有不明傷勢，於是通報桃園市家庭...

影／卓揆視察國家防災日震災動員演練 新北消防局：AIT派員觀摩

新北市政府今天在新莊運動公園舉行「國家防災日大規模震災救災動員演練」，下午邀請行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳等人到場由市...

宜蘭8旬機車騎士疑「切換車道」遭追撞 卡小貨車底拖行40公尺傷重不治

宜蘭一名林姓老翁今天騎機車沿溪鄉礁溪路3段南下，疑似切換到內側車道時，遭後方同向小貨車追撞，林被卡在小貨車下拖行約40公...

燒開水後外出釀火警 高雄房客躲3樓冷氣室外機喊「救命」被消防救下

高市榮德路某棟4樓透天厝的2樓今天下午1時7分傳火警，傳出有人受困，消防局出動19車36人前往搶救，抵達時發現住3樓的洪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。