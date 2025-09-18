影／卓揆視察國家防災日震災動員演練 新北消防局：AIT派員觀摩

新北市政府今天在新莊運動公園舉行「國家防災日大規模震災救災動員演練」，下午邀請行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳等人到場由市長侯友宜陪同視察，消防局表示美國在台協會也有派員觀摩。

新北市消防局指出，今年演練模擬發生大規模震災，結合相關單位救災能量以「半預警、無腳本及不壓縮演習時序」方式沉浸演練，動員超過900人、100餘輛車及1架直升機參與，驗證各式人力機具動員流程。

今天狀況模擬琉球海溝發生規模8.5地震，造成新北市多處大規模複合型災害，市政府立即於新莊運動公園開設救災支援集結據點，內政部發布動員令，請台北、高雄、新竹、苗栗、嘉義、屏東及高雄港務共7組特種搜救隊馳援。

卓榮泰和劉世芳等中央單位長官先後視察重大災害事故現場人命救助協調聯繫平台，以桌上推演模式討論震災議題及報告解決方案、國家級災難醫療救護隊（DMAT）開設的臨時醫療站、災區醫療需求評估及大量傷病患災難醫療作業等項目，卓揆看完演練並未發言即離去。