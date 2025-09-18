聽新聞
宜蘭8旬機車騎士疑「切換車道」遭追撞 卡小貨車底拖行40公尺傷重不治
宜蘭一名林姓老翁今天騎機車沿溪鄉礁溪路3段南下，疑似切換到內側車道時，遭後方同向小貨車追撞，林被卡在小貨車下拖行約40公尺，傷重送醫不治。小貨車駕駛酒測值為0，警方正調查事故原因。
礁溪警方今天上午7時39分獲報，礁溪路3段發生交通事故，立即趕到現場了解。初步了解，84歲林姓老翁沒有機車駕照，當時騎乘普通重型機車，沿礁溪路3段南下，在事故地點因切換車道到內側，遭到後方49歲陳姓男子駕駛的小貨車追撞。
林姓老翁連人帶車卡在小貨車底，被拖行約40公尺，傷勢嚴重，當場失去生命跡象，經送醫搶救，仍宣告不治。
警方對小貨車陳姓駕駛做酒測，沒有酒精反應，正釐清事發原因。警方呼籲，駕駛人行駛時應注意車前動態，並與前方車輛保持適當距離，以避免交通事故發生。
