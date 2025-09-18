台中大安溪出海口驚現「半顆頭顱」 鑑識人員研判疑為人類顱骨
針對大安溪口岸被人發現疑似人類顱骨一事，大甲分局西岐派出所員警獲報後，會同報案人及海巡署人員趕抵現場，目視該顱骨僅剩半顆大小，經現場鑑識人員研判半顆顱骨疑為人類顱骨，立即通知鑑識人員到場採證，表示仍要送往法醫研究所進一步釐清才能確定。
大甲警方表示，昨天下午1時許，有民眾在大甲區大安溪出海口沙洲釣魚時，無意間在岸邊發現一顆疑似人類顱骨，嚇得立即報案，立即通報警方派員前往處理，大甲分局和海巡署獲報都趕往現場，發現該地仍在岸際線500公尺處。
警方立即封鎖採證，同時也通知鑑識小組到場採證，初步研判疑似人類遺骸，僅剩下半顆顱骨，但無法排除動物骨骸可能性，檢方今早已經相驗完畢，目前已由禮儀業者將顱骨移置至台中市崇德殯儀館保存，同時報請檢察官相驗，以釐清案情。
警方透露，由於白骨已經嚴重風化，採集DNA相當困難，表示仍要送往法醫研究所進一步釐清才能確定，警方同時呼籲，如民眾近期有發現失蹤人口或相關線索，應立即向警方提供訊息，以協助調查釐清案情。
