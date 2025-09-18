快訊

燒開水後外出釀火警 高雄房客躲3樓冷氣室外機喊「救命」被消防救下

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市榮德路某棟4樓透天厝的2樓今天下午1時7分傳火警，傳出有人受困，消防局出動19車36人前往搶救，抵達時發現住3樓的洪姓男子攀在冷氣室外機求救，消防員進屋及時將洪救下，所幸僅受驚嚇；警消事後查出因3樓房客燒開水未關火即外出釀禍。

高市警消調查，位於左營區榮德路某棟4樓透天厝今天下午1時7分傳出火警，消防局出動19車36人前往搶救，抵達現場時，發現住3樓的住戶洪姓男子（32歲）當時來不及逃生，人攀在後方冷氣室外機喊救命。

消防員佈水線灌救，另一組人進屋後，及時將洪男救下，所幸洪僅受驚嚇未受傷；火勢於13時34分順利撲滅，現場無人傷亡。

警方事後調查，當時住在透天厝3樓的房客鄭姓男子（43歲）於2樓瓦斯爐燒開水後，與同住4樓的林姓男子（53歲）外出上班後，因未關火源即出門，導致瓦斯空燒，引燃抽油煙機內積油起火並冒出濃煙起火。

鄭男和林男事後想起瓦斯爐上正在燒開水，得知租屋處發生火警趕回才發現廚房已燒黑，所幸未釀更大災害，詳細起火原因由火調科調查。

高市榮德路某棟4樓透天厝今天下午1時7分失火，住3樓的洪姓男子攀在冷氣室外機求救，消防員進屋及時將洪救下。記者石秀華／翻攝
