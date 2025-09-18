新北18歲男遭毆丟路邊 警追緝逮6嫌…疑毒品交易起糾紛

新北市18歲呂姓男子日前被毆傷，造成臉部及手臂骨折遭丟棄路邊，迄今仍住院治療，警方調閱案發地點監視器追緝，昨查獲以劉姓男子為首涉案嫌犯共6人到案。據了解，雙方疑似毒品交易起糾紛引起，警詢後今依組織、殺人未遂、恐嚇取財等罪嫌移台北地檢署偵辦。

新店警方本月14日凌晨4時30分獲報，新店區安華路邊有人受傷倒地，員警趕抵現場，發現18歲呂姓男子頭部與四肢皆有明顯鈍器造成擦挫傷與撕裂傷，且手臂及臉部有骨折，意識不清楚，現場遺留瓦斯槍1把及本票1張，呂男送醫搶救已恢復正常生命跡象，日前仍住院治療中，警方尚無法製作筆錄。

警方調監案發地點監視器，以車追人，昨在新店區查獲主嫌劉姓男子（21歲）、高姓男子（21歲）、李姓男子（21歲）、馮姓女子（23歲）、張姓男子（20歲）、張姓男子（23歲）共6人到案，僅坦承雙方有金錢債務糾紛。

據了解，警方不排除雙方疑因依托咪酯毒品交易起糾紛，劉男等人涉嫌持球棒、磚塊聯手毆打呂男並強迫簽立100萬元本票，打傷人後再丟包在安華路邊。警詢後昨依組織、殺人未遂、恐嚇取財等罪嫌移台北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885