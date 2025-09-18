快訊

符合市場預期！央行利率「連6凍」 房市政策未鬆綁

台中大安溪出海口驚現「半顆頭顱」 鑑識人員研判疑為人類顱骨

提告槓上超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」 法院判她只拿回「幹細胞」

聽新聞
0:00 / 0:00

新北18歲男遭毆丟路邊 警追緝逮6嫌…疑毒品交易起糾紛

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市18歲呂姓男子日前被毆傷，造成臉部及手臂骨折遭丟棄路邊，迄今仍住院治療，警方調閱案發地點監視器追緝，昨查獲以劉姓男子為首涉案嫌犯共6人到案。據了解，雙方疑似毒品交易起糾紛引起，警詢後今依組織、殺人未遂、恐嚇取財等罪嫌移台北地檢署偵辦。

新店警方本月14日凌晨4時30分獲報，新店區安華路邊有人受傷倒地，員警趕抵現場，發現18歲呂姓男子頭部與四肢皆有明顯鈍器造成擦挫傷與撕裂傷，且手臂及臉部有骨折，意識不清楚，現場遺留瓦斯槍1把及本票1張，呂男送醫搶救已恢復正常生命跡象，日前仍住院治療中，警方尚無法製作筆錄。

警方調監案發地點監視器，以車追人，昨在新店區查獲主嫌劉姓男子（21歲）、高姓男子（21歲）、李姓男子（21歲）、馮姓女子（23歲）、張姓男子（20歲）、張姓男子（23歲）共6人到案，僅坦承雙方有金錢債務糾紛。

據了解，警方不排除雙方疑因依托咪酯毒品交易起糾紛，劉男等人涉嫌持球棒、磚塊聯手毆打呂男並強迫簽立100萬元本票，打傷人後再丟包在安華路邊。警詢後昨依組織、殺人未遂、恐嚇取財等罪嫌移台北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市18歲呂男日前遭毆丟棄在新店區安華路邊，現場還遺留瓦斯槍1把，警方調閱監視器追緝昨逮6嫌到案，雙方疑毒品交易起糾紛引起，警詢後今依法移送北檢偵辦。記者王長鼎／翻攝
新北市18歲呂男日前遭毆丟棄在新店區安華路邊，現場還遺留瓦斯槍1把，警方調閱監視器追緝昨逮6嫌到案，雙方疑毒品交易起糾紛引起，警詢後今依法移送北檢偵辦。記者王長鼎／翻攝
新北市18歲呂男日前遭毆丟棄在新店區安華路邊，警方調閱監視器追緝昨逮6嫌到案，雙方疑毒品交易起糾紛引起，警詢後今依法移送北檢偵辦。記者王長鼎／翻攝
新北市18歲呂男日前遭毆丟棄在新店區安華路邊，警方調閱監視器追緝昨逮6嫌到案，雙方疑毒品交易起糾紛引起，警詢後今依法移送北檢偵辦。記者王長鼎／翻攝

毒品 監視器 瓦斯槍 殺人未遂

延伸閱讀

影／北市今晨公車左轉 機車煞車不及直撞騎士多處骨折

影／五股雜糧行老闆兄妹鬩牆外甥加入鬥毆 殃及73歲老婦跌倒骨折

澳馬外長重申台海穩定重要性 外交部感謝夥伴支持

何時川習會？傳習近平不出席10月東協峰會 與川普會面恐落空

相關新聞

台中大安溪出海口驚現「半顆頭顱」 鑑識人員研判疑為人類顱骨

針對大安溪口岸被人發現疑似人類顱骨一事，大甲分局西岐派出所員警獲報後，會同報案人及海巡署人員趕抵現場，目視該顱骨僅剩半顆...

時間到未退房！墾丁某旅宿員工破門驚見「一對男女倒地」 送醫急救中

墾丁某旅宿今天下午傳出一對男女在房間內命危消息，兩人分別被送往恆春兩家醫院，現仍在搶救中，警方初步研判並無他殺，案件詳細...

宜蘭8旬機車騎士疑切換車道遭追撞 連人帶車卡車底拖行傷重不治

宜蘭一名林姓老翁今天騎機車沿溪鄉礁溪路3段南下，疑似切換到內側車道時，遭後方同向小貨車追撞，林被卡在小貨車下拖行約40公...

燒開水後外出釀火警 高雄房客躲3樓冷氣室外機喊「救命」被消防救下

高市榮德路某棟4樓透天厝的2樓今天下午1時7分傳火警，傳出有人受困，消防局出動19車36人前往搶救，抵達時發現住3樓的洪...

新北18歲男遭毆丟路邊 警追緝逮6嫌…疑毒品交易起糾紛

新北市18歲呂姓男子日前被毆傷，造成臉部及手臂骨折遭丟棄路邊，迄今仍住院治療，警方調閱案發地點監視器追緝，昨查獲以劉姓男...

影／鬼月毛毛的…兩車相撞「金紙灑滿天」 紙紮用品散落一地

宜蘭縣三星鄉昨天發生一起小貨車與小客車在路口碰撞事故，兩車雙雙衝入田間，共4人輕傷，送醫幸無大礙。不過車禍發生時現場金紙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。