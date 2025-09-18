影／鬼月毛毛的…兩車相撞「金紙灑滿天」 紙紮用品散落一地
宜蘭縣三星鄉昨天發生一起小貨車與小客車在路口碰撞事故，兩車雙雙衝入田間，共4人輕傷，送醫幸無大礙。不過車禍發生時現場金紙灑滿天正逢鬼月，讓人心裡感覺「毛毛的」，原來是葬儀社的小客車載運的金紙因撞擊猛烈拋出車外，才出現詭異畫面。
三星警分局昨天中午12時33分獲報，三星鄉大德路2段與尚健五路2段路口發生交通事故，立即派員處理。警方調查，42歲林姓女子當時駕駛小貨車，尚健五路2段南往北行駛，與26歲張姓男子駕駛、沿大德路2段由東往西行駛的小客車，在路口碰撞，連路名標示牌都被連根拔起，因撞擊力道大，兩車都衝進田間，小客車車頭全毀，雙方駕駛及小客車上兩名陳姓乘客，共4人送醫羅東博愛醫院治療。
車禍發生後，小客車上的金紙、還有紙紮用品散落一地。警方對雙方駕駛酒測，酒精濃度均為0，正調查肇事原因。三星警分局提醒，行經無號誌路口、閃光號誌、鄉道或視距不佳路段時，應減速慢行，並確實依標誌標線禮讓，避免因一時大意釀成事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言