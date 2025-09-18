大貨車滲漏泥砂害機車騎士摔傷 駕駛最高被罰1萬8000元
台中市大雅區今天發生大貨車滲漏泥砂意外，機車騎士摔傷，警方將依道路交通管理處罰條例開罰，最高可處駕駛1萬8000元以下罰鍰，並得責令改正或禁止通行；致人受傷者，吊扣駕駛執照一年。
台中市大雅警分局調查，今天早上9時許，在台中市大雅區中清路四段800號前交通事故，43歲張男駕駛大貨車沿中清路四段往沙鹿方向行駛外快車道，後車斗滲漏泥土於道路，32歲王男騎機車行經該處時不慎摔倒，且王男的機車左車身受損。
員警抵現場後立即管制交通，並通知清潔隊清理現場。雙方經檢測均無酒精反應，王男左腳擦傷自行就醫，後續將調閱相關影像以釐清案情，將依據道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，最高處汽車駕駛人1萬8000元以下罰鍰，並得責令改正或禁止通行；致人受傷者，吊扣駕駛執照一年。
大雅分局呼籲，駕駛車輛載運相關物品時，應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落，以免危害自身及其他用路人安全。
