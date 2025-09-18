高雄公車閃前車駛入對向擦撞轎車畫面曝 釀3傷公車乘客虛驚

廖姓男子今天上午8時5分駕駛高雄市公車行經小港區鳳林路，疑為閃避前方轎車，駛入對向車道擦撞游姓男子駕駛的轎車，導致游男和車上2名乘客受輕傷，公車數名乘客未受傷虛驚一場，詳細肇責待警方釐清。

小港警分局調查，廖姓男子（59歲）今天上午8時5分駕駛公車沿小港區鳳林路東向西行駛，疑似為閃避前方車輛，方向盤急轉後，向左駛入對向車道，撞上由游姓男子（42歲）駕的轎車。

事故發生後，導致游男和車上王姓（33歲）及蕭姓（28歲）乘客等3人手腳擦挫傷，另公車駕駛廖男和車上數名乘客未受傷。轄區大林派出所和交通分隊獲報到場處理，雙方駕駛經實施酒精濃度檢測，均無酒駕行為。