快訊

市場氛圍熱！聯準會降息一碼 台股大漲331點收25,769點再創歷史新高

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看

高雄公車閃前車駛入對向擦撞轎車畫面曝 釀3傷公車乘客虛驚

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

廖姓男子今天上午8時5分駕駛高雄市公車行經小港區鳳林路，疑為閃避前方轎車，駛入對向車道擦撞游姓男子駕駛的轎車，導致游男和車上2名乘客受輕傷，公車數名乘客未受傷虛驚一場，詳細肇責待警方釐清。

小港警分局調查，廖姓男子（59歲）今天上午8時5分駕駛公車沿小港區鳳林路東向西行駛，疑似為閃避前方車輛，方向盤急轉後，向左駛入對向車道，撞上由游姓男子（42歲）駕的轎車。

事故發生後，導致游男和車上王姓（33歲）及蕭姓（28歲）乘客等3人手腳擦挫傷，另公車駕駛廖男和車上數名乘客未受傷。轄區大林派出所和交通分隊獲報到場處理，雙方駕駛經實施酒精濃度檢測，均無酒駕行為。

警方針對公車廖姓駕駛駛入對向車道違規部分，將依違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款規定，不依規定駛入來車道，處600元以上1800元以下罰鍰。詳細肇責由交通大隊分析釐清。

廖姓男子今天上午8時5分駕駛高雄市公車行經小港區鳳林路，疑為閃避前車，駛入對向擦撞轎車，致轎車3人輕傷，公車數名乘客未虛驚。記者石秀華／翻攝
廖姓男子今天上午8時5分駕駛高雄市公車行經小港區鳳林路，疑為閃避前車，駛入對向擦撞轎車，致轎車3人輕傷，公車數名乘客未虛驚。記者石秀華／翻攝
廖姓男子今天上午8時5分駕駛高雄市公車行經小港區鳳林路，疑為閃避前車，駛入對向擦撞轎車，致轎車3人輕傷，公車數名乘客未虛驚。記者石秀華／翻攝
廖姓男子今天上午8時5分駕駛高雄市公車行經小港區鳳林路，疑為閃避前車，駛入對向擦撞轎車，致轎車3人輕傷，公車數名乘客未虛驚。記者石秀華／翻攝
廖姓男子今天上午8時5分駕駛高雄市公車（上紅圈處）行經小港區鳳林路，疑為閃避前車，駛入對向擦撞轎車（下紅圈），致轎車3人輕傷，公車數名乘客未虛驚。記者石秀華／翻攝
廖姓男子今天上午8時5分駕駛高雄市公車（上紅圈處）行經小港區鳳林路，疑為閃避前車，駛入對向擦撞轎車（下紅圈），致轎車3人輕傷，公車數名乘客未虛驚。記者石秀華／翻攝
廖姓男子今天上午8時5分駕駛高雄市公車行經小港區鳳林路，疑為閃避前車，駛入對向擦撞轎車，致轎車3人輕傷，公車數名乘客未虛驚。記者石秀華／翻攝
廖姓男子今天上午8時5分駕駛高雄市公車行經小港區鳳林路，疑為閃避前車，駛入對向擦撞轎車，致轎車3人輕傷，公車數名乘客未虛驚。記者石秀華／翻攝

車道 公車駕駛

延伸閱讀

高雄男撞死違規路人 超速涉過失致死判8月

他和女友吵架竟燒路旁車洩憤 80萬轎車成廢鐵遭起訴

綠高雄市長初選禁掛大咖同框照 賴瑞隆更新看板走運動風

苗栗市聯大校門口轉彎轎車與直行機車碰撞 老騎士受傷送醫

相關新聞

影／華中橋下天降行李箱 騎士等紅燈遭砸頭幸無大礙

新北市邱姓男子昨晚騎機車在華中橋下環河西路停等紅燈，竟天降一只行李箱，無辜遭砸頭部，幸好只是空箱，加上邱男有戴安全帽，有...

「碰！」一聲巨響高雄8旬翁高處墜樓身亡 警查出是大樓住戶

高雄市仁武區某大樓今天上午7時許傳出「碰」的一聲巨響，民眾發現有人倒臥血泊通報119，警方和救護人員獲報到場時，發現男子...

影／橘衣男在北捷橘線亮刀送法辦 澳洲男稱聽不懂華語才比中指

台北捷運中和新蘆線昨天有1名男子因制止外國人在車廂喝飲料被比中指，憤而拿出美工刀揮舞造成其他乘客恐慌，警方後來將雙方帶回...

「向父母和長官道歉」海軍陸戰隊中士陳屍恆春停車場 軍方回應了

海軍陸戰隊99旅一名洪姓中士15日休假期間被民眾發現陳屍在屏東恆春某處停車場，轄區警方前往調查，發現洪男已死亡，手機留有...

新北員山子分洪道出水口漂流木起火 造成局部火燒山

新北市瑞芳區員山子分洪道出水口約在台2線76K處，今天上午近8時發生漂流木起火燃燒，消防人員到場時已延燒，濃煙密布，造成...

影／北市今晨公車左轉 機車煞車不及直撞騎士多處骨折

今天早上7時許，台北市忠孝東路、敦化南路發生公車左轉，對向機車直接撞上公車的交通事故，機車騎士多處骨折送醫急救。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。