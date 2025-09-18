雙載機車突然向右偏移，摔進一旁約一公尺深的草叢內。圖：讀者提供

桃園市蘆竹區南竹路四段137巷口昨(17)日上午11時許發生一起離奇的車禍，一台雙載機車突然向右偏移，摔進一旁約一公尺深的草叢內。警消獲報立即到場處理，將受傷的騎士及乘客送醫，所幸兩人均無生命危險。

66歲婦人騎機車載著27歲乘客由大竹往南崁方向行駛，不明原因自摔。圖：讀者提供

蘆竹警分局表示，66歲婦人騎機車載著27歲乘客行經南竹路四段137巷口，由大竹往南崁方向行駛，不明原因自摔。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。警方呼籲，騎乘機車請注意前方路況小心慢行，以避免發生意外。

第三大隊則表示，機車騎士與乘客連人帶車摔落道路旁低地處，落差約1米高的之樹叢雜草土堆，導致騎士胸口與左肩紅腫疼痛及左腳擦傷，乘客左手擦傷。兩人均意識清醒，由大竹分隊救護車送往敏盛醫院治療。此次車禍救護共出動消防員2名、救護車1台。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】蘆竹機車離奇摔進1公尺深草叢 騎士、乘客雙雙送醫