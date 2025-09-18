影／華中橋下天降行李箱 騎士等紅燈遭砸頭幸無大礙
新北市邱姓男子昨晚騎機車在華中橋下環河西路停等紅燈，竟天降一只行李箱，無辜遭砸頭部，幸好只是空箱，加上邱男有戴安全帽，有些擦挫傷，送醫檢查確認無腦震盪。轄區警方已擴大調閱周遭監視器追查肇事者下落。
新北市警方昨晚9時許獲報，中和區華中橋下環河西路上，有機車騎士從掉落的行李箱砸中，員警獲報到場察看，發現機車騎士邱姓男子（36歲）沿中和區環河西路3段往板橋方向行駛，在華中橋下路口停等紅燈時，遭從橋上掉落一只行李箱砸中，造成邱男頭部受到擦挫傷。
幸好只是空箱，加上邱男有戴安全帽，僅有些輕微擦挫傷，送醫檢查確認無腦震盪。警方依規定受理邱男報案並調閱案發地點周邊監視器，追查涉案肇事者下落。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言