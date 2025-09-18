快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

影／華中橋下天降行李箱 騎士等紅燈遭砸頭幸無大礙

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市邱姓男子昨晚騎機車在華中橋下環河西路停等紅燈，竟天降一只行李箱，無辜遭砸頭部，幸好只是空箱，加上邱男有戴安全帽，有些擦挫傷，送醫檢查確認無腦震盪。轄區警方已擴大調閱周遭監視器追查肇事者下落。

新北市警方昨晚9時許獲報，中和區華中橋下環河西路上，有機車騎士從掉落的行李箱砸中，員警獲報到場察看，發現機車騎士邱姓男子（36歲）沿中和區環河西路3段往板橋方向行駛，在華中橋下路口停等紅燈時，遭從橋上掉落一只行李箱砸中，造成邱男頭部受到擦挫傷。

幸好只是空箱，加上邱男有戴安全帽，僅有些輕微擦挫傷，送醫檢查確認無腦震盪。警方依規定受理邱男報案並調閱案發地點周邊監視器，追查涉案肇事者下落。

新北市邱姓男子昨晚騎機車在華中橋下環河西路停等紅燈，竟天降一只行李箱，無辜遭砸頭部，幸好只是空箱，加上邱男有戴安全帽，送醫檢查確認無大礙。記者王長鼎／翻攝
新北市邱姓男子昨晚騎機車在華中橋下環河西路停等紅燈，竟天降一只行李箱，無辜遭砸頭部，幸好只是空箱，加上邱男有戴安全帽，送醫檢查確認無大礙。記者王長鼎／翻攝
新北市邱姓男子昨晚騎機車在華中橋下環河西路停等紅燈，竟天降一只行李箱，無辜遭砸頭部，幸好只是空箱，加上邱男有戴安全帽，送醫檢查確認無大礙。記者王長鼎／翻攝
新北市邱姓男子昨晚騎機車在華中橋下環河西路停等紅燈，竟天降一只行李箱，無辜遭砸頭部，幸好只是空箱，加上邱男有戴安全帽，送醫檢查確認無大礙。記者王長鼎／翻攝

行李箱 監視器

延伸閱讀

天生公主變狼狽？張員瑛「下班ootd」美到像走秀 行李箱卻「炸裂式抗議」網笑翻：壓力都給它扛

影／美籍女子跨國面試轉機來台工作 行李箱卻藏三千萬海洛英遭逮

林千又曝行李箱遭竊「犯罪手法」　博士尪寫論文投訴航空公司

林千又搭機返台行李箱遭竊「損失百萬精品」　集結受害者投訴航空公司

相關新聞

花40萬元卻命喪手術台 丁斌煌不是第一次醫死人…上銬畫面曝光

台北市中山區一家醫美診所再傳醫療事故！62歲丁斌煌在錦州街經營安和美醫美外科診所，專做抽脂、隆乳、減重、性功能等手術等療...

影／華中橋下天降行李箱 騎士等紅燈遭砸頭幸無大礙

新北市邱姓男子昨晚騎機車在華中橋下環河西路停等紅燈，竟天降一只行李箱，無辜遭砸頭部，幸好只是空箱，加上邱男有戴安全帽，有...

「碰！」一聲巨響高雄8旬翁高處墜樓身亡 警查出是大樓住戶

高雄市仁武區某大樓今天上午7時許傳出「碰」的一聲巨響，民眾發現有人倒臥血泊通報119，警方和救護人員獲報到場時，發現男子...

影／橘衣男在北捷橘線亮刀送法辦 澳洲男稱聽不懂華語才比中指

台北捷運中和新蘆線昨天有1名男子因制止外國人在車廂喝飲料被比中指，憤而拿出美工刀揮舞造成其他乘客恐慌，警方後來將雙方帶回...

「向父母和長官道歉」海軍陸戰隊中士陳屍車內 軍方回應了

海軍陸戰隊99旅一名洪姓中士15日休假期間被民眾發現陳屍在屏東恆春某處停車場，轄區警方前往調查，發現洪男已死亡，手機留有...

新北員山子分洪道出水口漂流木起火 造成局部火燒山

新北市瑞芳區員山子分洪道出水口約在台2線76K處，今天上午近8時發生漂流木起火燃燒，消防人員到場時已延燒，濃煙密布，造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。