影／華中橋下天降行李箱 騎士等紅燈遭砸頭幸無大礙

新北市邱姓男子昨晚騎機車在華中橋下環河西路停等紅燈，竟天降一只行李箱，無辜遭砸頭部，幸好只是空箱，加上邱男有戴安全帽，有些擦挫傷，送醫檢查確認無腦震盪。轄區警方已擴大調閱周遭監視器追查肇事者下落。

新北市警方昨晚9時許獲報，中和區華中橋下環河西路上，有機車騎士從掉落的行李箱砸中，員警獲報到場察看，發現機車騎士邱姓男子（36歲）沿中和區環河西路3段往板橋方向行駛，在華中橋下路口停等紅燈時，遭從橋上掉落一只行李箱砸中，造成邱男頭部受到擦挫傷。