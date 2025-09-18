快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

他和女友吵架竟燒路旁車洩憤 80萬轎車成廢鐵遭起訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園賴姓男子今年4月間從大園搭計程車遊中壢、新屋又回大園拒付千餘元車資挨告；6月某日凌晨和女友吵架後不爽，竟拿石頭砸停放路旁價值80萬元轎車後縱火，桃園地檢署依詐欺、放火燒燬他人所有物及毀損罪起訴。

起訴指出，24歲住在大園的賴男今年4月7日下午2時，明知無力支付車資，仍自大園區和平西路一段叫車欲至中壢區，向王姓運將謊稱友人「小陳」會幫他付車資，運將王男於是依指示先載他到15公里外的中壢區環中東路，不見「小陳」現身。

賴見狀表示，「小陳」不在這，需要先去新屋交流道附近找「小陳」，等車開到新屋交流道之後，賴又指示去中壢區的圓通寺等地，運將整個下午依賴的指示載著他輾轉多地，最終又回到大園區的起點，運將王男停車苦等20餘分鐘仍未見「小陳」現身，才知受騙，損失1295元車資。

更離譜的是，賴男於今年6月2日凌晨近4時，因為和女友吵架心情低落，帶著噴漆罐騎車外出，行經大園區和平西路一段482巷附近，看見莊姓車主停放在路旁的轎車，先投擲石塊敲碎轎車左後車窗玻璃後，一邊拿著噴漆罐朝車內狂奔，一邊以打火機引燃方式放火，火勢自車內頂棚開始延燒，最後燒成一堆廢鐵，損失高達80萬元。

檢察官調查後，認定賴男行為已觸犯刑法的詐欺得利罪、公共危險罪的放火燒毀他人所有物及毀損等罪嫌，且縱火行為屬重罪，若非及時發現，恐波及更多財物與人員安全，依法提起公訴，並請求法院量處相應刑責。

大園賴男今年4月搭霸王車拒付千餘元車資，6月初某日凌晨只因和女友吵架心情不好，竟縱火燒停在路旁的轎車，桃園地檢署依詐欺、公共危險等罪起訴。記者陳恩惠／翻攝
大園賴男今年4月搭霸王車拒付千餘元車資，6月初某日凌晨只因和女友吵架心情不好，竟縱火燒停在路旁的轎車，桃園地檢署依詐欺、公共危險等罪起訴。記者陳恩惠／翻攝

縱火 中壢 女友

