淡水公七護樹團體質疑警方執法過當 新北警局：依法執行

淡海公七自然公園自救會反對新北市府在公園址建置警消廳舍，17日到場靜坐抗議，部分人士遭到警方逮捕，今天他們到新北市府前舉行記者會痛批新北市警局執法過當、新北市長侯友宜搞戒嚴。新北市警局回應，17日自救會成員違法闖入工區，已超越合法範圍，司法程序均依規定進行。

今天出席到新北市府前開記者會者，包括淡海公七自然公園自救會長林彥廷、成員林佳瑋、時代力量主席王婉諭、台灣綠黨共同召集人甘崇緯等人。

淡水公七公園自救會16日起連續2日展開抗議行動，昨自救會與綠黨、時代力量成員進入工區靜坐，試圖阻止移樹、砍樹，工地人員報警，相關人員遭到警方帶回派出所。

當地居民、時力政策顧問林佳瑋指出，他們認為淡海公七自然公園選址不當可能破壞生態，加上周邊道路服務水準只有F級，恐影響警消同仁出勤，目前案件都還在法院訴訟，新北市府竟然貿然施工，才會與自救會成員一起順著步道進入公園，過程都是和平理性可受公評。

林佳瑋說，淡水警分局卻動用強制力把他驅離現場，還把她上銬帶回分局，淡水分局之後甚至不給手機聯繫律師與親友，甚至有警員嗆她「以前就是中正一過來來」，大家都知道中正一分局在太陽花學運裡，造成最多爭議的人物就是現任新北市警察局長方仰寧，新北市警察執法過當。

自救會長林彥廷則說，昨天有很多地方長者一起到現場，卻被警方十一小時扣押，有位媽媽罹癌，今天害怕到不敢到現場為自己發聲，警方限制他們通訊自由，不希望民主社會台灣下，警察還是有牌的流氓。

新北市警局指出，新市派出所、淡海捷運及消防分隊共構工程已完成都市設計審議，並就公園生態及環境影響進行評估。關於樹木保護，經樹保委員兩次現場會勘，盤點移植34棵、移除100棵，相關計畫均獲新北市府農業局核定，施工單位依核定內容辦理，兼顧樹木保護及警消廳舍新建需求。

淡水警分局表示，警方尊重民眾合法表達意見的權利，9月16日下午自救會於工區外拉布條陳情，警方即派員維持秩序，活動於傍晚平和落幕，充分展現保障訴求表達的立場。然而，9月17日自救會成員違法闖入工區，已超越合法範圍，警方只能依法處理，並依法通知家屬及委請律師到場協助，司法程序均依規定進行。