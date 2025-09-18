影／橘衣男在北捷橘線亮刀送法辦 澳洲男稱聽不懂華語才比中指
台北捷運中和新蘆線昨天有1名男子因制止外國人在車廂喝飲料被比中指，憤而拿出美工刀揮舞造成其他乘客恐慌，警方後來將雙方帶回派出所調查至晚上才釐清案情；亮刀男子移送法辦、外國人違反大眾捷運法罰款。
「我叫他不要喝飲料，他跟我比中指挑釁」、「我亮刀只是要嚇他一下」。41歲柯姓男子被捷運三重站長和保全請下車時這樣解釋。
三重警分局員警趕抵捷運站告誡柯男，有事通報站務人員即可、自然會有執法人員處理，不該出現亮刀揮舞違法行為，他仍忿忿不平說「如果我跟站務人員講，抓不到他啦！他馬上就走掉了。」
據了解，昨天下午3時許，捷運列車往南勢角方向行經徐匯中學站至三和國中站之間時，柯姓男子仗義告知41歲澳洲籍男子不能在車廂喝飲料，對方卻朝著他比中指，柯男惱羞成怒掏出身上攜帶的美工刀揮舞示威。
目擊者事後在Threads發文形容，「亮刀出來，整個車廂的人瞬間嚇瘋，有一個女生好勇敢。很冷靜第一時間通知列車長對話，我直接嚇哭往後跑。謝謝那個女生的機警」。
捷運公司行控中心隨即通知三重站站長將雙方帶下車，交由警方帶回派出所處理。柯男自稱自由業、隨身攜帶美工刀備用，沒有特殊用意、當時沒有要傷害人的意圖，只是被比中指挑釁一時激憤想嚇對方。他因違反大眾捷運法未經許可攜帶危險物，處1萬元罰鍰，警詢後依刑法恐嚇危害安全罪嫌移送新北地檢署偵辦。
澳洲籍男子聲稱來台旅遊不熟悉相關規定，突然有陌生男子一直對著他講話，又聽不懂，比中指是想示意對方不要靠近，後來看見男子亮刀，列車靠站他便馬上下車向站務人員求助。澳洲男子因違反大眾捷運法在禁止飲食區內飲食、嚼食口香糖或檳榔，被處1500元罰鍰。
