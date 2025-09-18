「向父母和長官道歉」海軍陸戰隊中士陳屍車內 軍方回應了
海軍陸戰隊99旅一名洪姓中士15日休假期間被民眾發現陳屍在屏東恆春某處停車場，轄區警方前往調查，發現洪男已死亡，手機留有向父母和長官道歉的語音；海軍陸戰隊今天上午表示，對於洪男死亡案，深表哀痛與不捨，並已指派高階幹部協處，將全力協助家屬治喪等事宜。
海軍陸戰隊指揮部今天上午表示，所屬陸戰九九旅洪姓士官於本月15日休假期間於營外不幸身亡一事，相關原因刻由檢警調查中。
海陸指揮部強調，對於此事的發生深表哀痛與不捨，並已指派高階幹部協處，將全力協助家屬治喪等事宜，及持續教育官兵珍愛生命，建立正向心態，以防杜類案。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
