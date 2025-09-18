影／北市今晨公車左轉 機車煞車不及直撞騎士多處骨折

今天早上7時許，台北市忠孝東路、敦化南路發生公車左轉，對向機車直接撞上公車的交通事故，機車騎士多處骨折送醫急救。

今天早上7時許，58歲王姓男子駕駛的公車，沿忠孝東路西往東方向行駛，他聲稱轉彎前，對向車道由30歲蒲姓男子騎乘機車距離仍遠，因此左轉敦化南路往北，機車疑似車速過快煞車不及，撞擊公車右後車側肇事。

轄區大安分局獲報立即前往現場處置，公車駕駛沒有受傷，機車騎士身體多處骨折，送國泰醫院救治；交通事故還波及公車上兩名女乘客手臂遭玻璃割傷。