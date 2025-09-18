快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

影／北市今晨公車左轉 機車煞車不及直撞騎士多處骨折

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

今天早上7時許，台北市忠孝東路、敦化南路發生公車左轉，對向機車直接撞上公車的交通事故，機車騎士多處骨折送醫急救。

今天早上7時許，58歲王姓男子駕駛的公車，沿忠孝東路西往東方向行駛，他聲稱轉彎前，對向車道由30歲蒲姓男子騎乘機車距離仍遠，因此左轉敦化南路往北，機車疑似車速過快煞車不及，撞擊公車右後車側肇事。

轄區大安分局獲報立即前往現場處置，公車駕駛沒有受傷，機車騎士身體多處骨折，送國泰醫院救治；交通事故還波及公車上兩名女乘客手臂遭玻璃割傷。

警方說，公車與機車都有輕重不等的車輛損傷；警方檢視公車駕駛沒有酒味酒容，機車駕駛經抽血檢驗也沒有酒駕情事，雙方駕籍均正常，警方將依規定處理後續。

台北市今早發生公車轉彎、機車煞車不及相撞意外。記者廖炳棋／翻攝
台北市今早發生公車轉彎、機車煞車不及相撞意外。記者廖炳棋／翻攝
台北市今早發生公車轉彎、機車煞車不及相撞意外。記者廖炳棋／翻攝
台北市今早發生公車轉彎、機車煞車不及相撞意外。記者廖炳棋／翻攝
台北市今早發生公車轉彎、機車煞車不及相撞意外。記者廖炳棋／翻攝
台北市今早發生公車轉彎、機車煞車不及相撞意外。記者廖炳棋／翻攝
台北市今早發生公車轉彎、機車煞車不及相撞意外。記者廖炳棋／翻攝
台北市今早發生公車轉彎、機車煞車不及相撞意外。記者廖炳棋／翻攝

骨折 公車駕駛 交通事故

延伸閱讀

影／五股雜糧行老闆兄妹鬩牆外甥加入鬥毆 殃及73歲老婦跌倒骨折

被當「開心漁場」？北市公園大量死魚除天熱疑有偷放生

北市驚傳醫美命案 他做「陰莖增大術」卻死在診所…檢警帶回執刀醫師

北市防災App推播停班課與中央有關？人總：明確標示測試

相關新聞

花40萬元卻命喪手術台 丁斌煌不是第一次醫死人…上銬畫面曝光

台北市中山區一家醫美診所再傳醫療事故！62歲丁斌煌在錦州街經營安和美醫美外科診所，專做抽脂、隆乳、減重、性功能等手術等療...

影／華中橋下天降行李箱 騎士等紅燈遭砸頭幸無大礙

新北市邱姓男子昨晚騎機車在華中橋下環河西路停等紅燈，竟天降一只行李箱，無辜遭砸頭部，幸好只是空箱，加上邱男有戴安全帽，有...

「碰！」一聲巨響高雄8旬翁高處墜樓身亡 警查出是大樓住戶

高雄市仁武區某大樓今天上午7時許傳出「碰」的一聲巨響，民眾發現有人倒臥血泊通報119，警方和救護人員獲報到場時，發現男子...

影／橘衣男在北捷橘線亮刀送法辦 澳洲男稱聽不懂華語才比中指

台北捷運中和新蘆線昨天有1名男子因制止外國人在車廂喝飲料被比中指，憤而拿出美工刀揮舞造成其他乘客恐慌，警方後來將雙方帶回...

「向父母和長官道歉」海軍陸戰隊中士陳屍車內 軍方回應了

海軍陸戰隊99旅一名洪姓中士15日休假期間被民眾發現陳屍在屏東恆春某處停車場，轄區警方前往調查，發現洪男已死亡，手機留有...

新北員山子分洪道出水口漂流木起火 造成局部火燒山

新北市瑞芳區員山子分洪道出水口約在台2線76K處，今天上午近8時發生漂流木起火燃燒，消防人員到場時已延燒，濃煙密布，造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。