影／北市今晨公車左轉 機車煞車不及直撞騎士多處骨折
今天早上7時許，台北市忠孝東路、敦化南路發生公車左轉，對向機車直接撞上公車的交通事故，機車騎士多處骨折送醫急救。
今天早上7時許，58歲王姓男子駕駛的公車，沿忠孝東路西往東方向行駛，他聲稱轉彎前，對向車道由30歲蒲姓男子騎乘機車距離仍遠，因此左轉敦化南路往北，機車疑似車速過快煞車不及，撞擊公車右後車側肇事。
轄區大安分局獲報立即前往現場處置，公車駕駛沒有受傷，機車騎士身體多處骨折，送國泰醫院救治；交通事故還波及公車上兩名女乘客手臂遭玻璃割傷。
警方說，公車與機車都有輕重不等的車輛損傷；警方檢視公車駕駛沒有酒味酒容，機車駕駛經抽血檢驗也沒有酒駕情事，雙方駕籍均正常，警方將依規定處理後續。
