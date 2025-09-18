聽新聞
苗栗市聯大校門口轉彎轎車與直行機車碰撞 老騎士受傷送醫
苗栗市聯合大學二坪校區校門口台13線，昨晚一輛左轉轎車與直行機車碰撞，70歲陳姓騎士骨折、撕裂傷送醫，開車陳姓大學生沒有受傷，車禍原因由警方進一步調查釐清中。
苗栗警分局南苗派出所昨天晚上8點25分接獲報案，聯合大學二坪校區校門口台13線發生交通事故，造成陳姓老翁受傷，現場一片狼藉，員警到場協助管制疏導交通，陳姓老翁救護車送醫。
警方初步調查，陳姓大學生（19歲）駕駛轎車台13線往南行駛校門口左轉要進學校，與陳姓老翁所騎機車往北直行發生碰撞，陳姓老翁，雙膝骨折、左膝10公分撕裂傷，送醫沒有生命危險，經酒測雙方均無飲酒情形，詳細事故原因仍需調查釐清。
苗栗警察分局提醒用路人駕駛車輛務必隨時注意前方路況、標誌與號誌管制，勿搶快闖越，並確實遵守交通規則，以確保自己與用路人生命財產安全。
