影／台中紅貴賓逛大街迷航…竟衝警局求助！警民協力助返家
警方說明，這隻紅貴賓是獨自走進派出所廣場，由於剛下過毛毛雨，有警員見狀，立即將牠抱進派出所，擦乾身上的雨水。警方從紅貴賓活潑親人，身體也乾淨，研判牠一定有主人。
溪南派出所所長陳佑而見這隻可愛的「汪星人」迷了路，立刻展開尋主行動，不僅將紅貴賓的照片分享到臉書地方社團，希望能藉由網路的力量找到飼主，更帶著牠去動物醫院掃描晶片，但可惜的是，這隻紅貴賓並未植入晶片，尋主任務一度陷入膠著。
陳佑而只好先將紅貴賓帶回派出所暫時安置，自掏腰包買罐頭和防止牠再度走失的牽繩。員警們輪流照顧牠，給予牠滿滿的關愛，在員警們細心照料一天後，一名熱心市民認出這隻紅貴賓是「Niko」，員警因此連繫上73歲林姓飼主。
原來，林翁發現愛犬不見後，雖外出找尋，仍未尋獲，加上不會使用臉書，因此不知道員警發布的協尋資訊。當他趕到派出所時，看見心愛的「Niko」在派出所，相當激動表示「Niko」就像家人一樣，幸好平安無事。感謝員警不僅悉心照料愛犬，還提供了豐盛的罐頭大餐，讓「Niko」補充體力。
烏日警分局分局長劉雲鵬呼籲，寵物就像家人一樣，需要主人的細心照顧與陪伴，外出時務必繫好牽繩，並為寵物植入晶片、配戴名牌或防走失吊牌，以便走失時能迅速聯繫上飼主，縮短牠們與家的距離。若民眾在街頭發現疑似走失的動物，也請不吝伸出援手，讓每一隻迷途的小生命，都能平安找到回家的路。
