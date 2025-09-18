花40萬元卻命喪手術台 丁斌煌不是第一次醫死人…上銬畫面曝光

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山區一家醫美診所再傳醫療事故！62歲丁斌煌在錦州街經營安和美醫美外科診所，專做抽脂、隆乳、減重、性功能等手術等療程，昨天對一名50歲簡姓男子做陰莖增大手術，卻在施作完成、在診療間休息時突然不治身亡，警方帶回丁斌煌依過失致死罪嫌送辦。

警方調查，簡男支付40萬元接受手術，手術用具由廠商昨天早上11點多送達，中午12點多動刀，手術約在下午2點多結束，過程僅採局部麻醉，患者起初仍有反應，後來陷入沉睡，直到晚上7點多，診所生命監測系統跳出異常警訊，當時診所內僅剩丁斌煌一人，他急忙進行CPR並使用電擊器，隨即報請救護車協助，惟患者到院前已無呼吸心跳。

警方發現診所設備簡陋，未見完善消毒與急救設施，當場查扣電腦、平板、病例資料等證物；丁斌煌警詢時辯稱，手術一切順利，不知道為什麼生命跡象突然異常，有立刻搶救，不知死因。

警方釐清得知，丁斌煌多是獨自一人執業，再臨時透過通訊軟體找上護理師協助，當時還有一名王姓護理師在場，昨天晚上通知到案，詢問後以證人身分製作筆錄。

丁斌煌多年來以「平價」手術吸引顧客，但診所名稱屢次更換，2021年10月以「安和美診所」名義重新註冊，業務橫跨抽脂、隆乳、美聲等項目，男性則包括陰莖增大、小腸繞道減重與性功能治療。

據悉，丁斌煌過去就涉及多起醫療糾紛，雖然多數以和解收場，但曾包括對一名男子施行人工陰莖植入術等多重手術，歷時8小時手術完成，該名男子在診所內休養3天後就突然沒了呼吸送醫不治。

62歲丁斌煌又涉及醫療糾紛致死，被北市警方依過失致死罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝
62歲丁斌煌又涉及醫療糾紛致死，被北市警方依過失致死罪嫌送辦。記者翁至成／翻攝

