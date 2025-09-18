影／北捷橘線昨天三重有人亮刀 新莊發生男女糾紛拉扯受傷

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

台北捷運中和新蘆線除了昨天下午有人在三重區段車廂內亮刀造成恐慌被移送法辦，昨天上午新莊區迴龍站出口也發生男女爭執拉扯，員警到場了解是因感情糾紛造成衝突，女方已提告傷害及恐嚇，警方通報家暴防治。

新北市110昨天上午9時許接獲報案指稱捷運迴龍站3號出口有人拉扯爭執，新莊警分局即派遣丹鳳派出所警網趕赴現場處理，抵達時僅剩46歲王姓女子1人，48歲許姓前男友已經駕車離開。

據了解是因為許男懷疑王女騷擾他的現任女友，約她在捷運站出口見面對質，進而發生推擠拉扯衝突造成王女跌倒擦傷肢體，路人見狀過去勸阻，許男怒氣沖沖開車離開。

王女隨後提告傷害及恐嚇，警方依規定受理，將再通知許男到案說明，同時依程序完成家庭暴力通報，以確保案件妥善處理。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台北捷運中和新蘆線的迴龍站出口，昨天上午發生男女感情糾紛拉扯衝突，路人（右）見狀過去勸阻。圖／翻攝臉書社團爆廢1公社
台北捷運中和新蘆線的迴龍站出口，昨天上午發生男女感情糾紛拉扯衝突，路人（右）見狀過去勸阻。圖／翻攝臉書社團爆廢1公社
台北捷運中和新蘆線的迴龍站出口旁，昨天上午發生男女感情糾紛拉扯衝突，警方獲報到場，女生提告傷害及恐嚇。記者林昭彰／翻攝
台北捷運中和新蘆線的迴龍站出口旁，昨天上午發生男女感情糾紛拉扯衝突，警方獲報到場，女生提告傷害及恐嚇。記者林昭彰／翻攝

