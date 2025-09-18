聽新聞
0:00 / 0:00
影／五股雜糧行老闆兄妹鬩牆外甥加入鬥毆 殃及73歲老婦跌倒骨折
新北市五股區1家雜糧行昨天發生打架鬥毆，警方趕抵發現竟是老闆和親妹妹為了家族生意起衝突，外甥也加入混戰，甚至殃及購物的73歲老太太跌倒骨折，共3人被救護車送醫。最後兄妹和外甥分別依傷害、毀損罪嫌究辦。
據了解，雜糧、食品、菸酒、飲料等批發零售生意原本是陳姓兄妹的父親在五股區西雲路開店經營了10幾年，父親年邁之後逐漸將生意交給49歲兒子，父子倆甚至簽訂協議，在老店斜對面另租店面由兒子負責中大盤批發外送，父親留在原址專營零售。
但陳老先生的47歲女兒發現哥哥違反協議搞零售，昨天下午5時許衝到哥哥的店面理論、動手推倒堆疊數層的雞蛋籃和沙拉油桶，並企圖阻止73歲蘇姓老太太購物，造成老太太跌倒髖關節骨折。
哥哥見狀怒不可遏，一把將妹妹甩出店門跌在馬路上，妹妹的19歲林姓兒子在外公的店看見，立刻衝過去與舅舅扭打也被摔到馬路上，起身去拿球棒折返朝舅舅揮舞，路旁聚集10幾人圍觀並打110報案。
員警趕抵控制場面，通知救護車先將骨折的老太太和肢體擦挫傷的陳姓兄妹送到淡水馬偕醫院急診。後來陳姓兄妹的父親也趕到派出所關心，對於兒女孫子起衝突互相提告感到很無奈，警詢後將陳姓兄妹和林姓男子分別依傷害、毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。
