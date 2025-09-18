聽新聞
國3龍井路段深夜3砂石、貨櫃車連環撞 2駕駛受傷送醫
國道3號北向186.9公里（龍井路段）昨晚發生3車連環追撞，事故因23歲吳姓砂石車司機未注意車前狀況，追撞貨櫃車，再推撞施工中的砂石車，造成兩名司機受傷送醫，事故於昨晚10時38分排除，現場交通回堵長達1公里，有關肇事經過及肇因研判持續調查釐清中。
國道七隊大甲分隊表示，這起車禍發出於昨晚8時53分，在國道3號北向龍井路段，當時32歲許姓司機駕駛砂石車在中線車道進行路面整修，而41歲劉姓貨櫃車司機停於許姓司機車後；未料隨後23歲吳姓砂石車司機疑因未察看前方路況，先追撞劉姓司機的貨櫃車，再導致貨櫃車推撞至許姓司機的砂石車尾，造成劉姓和吳姓司機受傷送往光田醫院向上院區治療中。
國道七隊呼籲用路人「安全距離保持好，養足精神上國道」，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。
