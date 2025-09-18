驚悚瞬間！國3龍井段暗夜3車連環撞 貨櫃車扭曲變形2傷、回堵1公里

國道3號北向龍井路段昨晚因23歲吳姓砂石車司機疑未注意車前狀況，追撞前方貨櫃車，再推撞前方施工中的砂石車，夾在中間的貨櫃車更是扭曲變形，造成吳姓司機和貨櫃車劉姓司機受傷送醫，現場車流一度因這起車禍，回堵長達1公里。

國道公路警察局第七公路警察大隊大甲分隊長洪瑞佑說明，昨晚8時53分許，國道3號北向186.9公里（龍井路段）發生3車連環撞、2人受傷的交通事故，當時32歲的許姓司機駕駛砂石車在中線車道進行路面整修工程，39歲劉姓司機駕駛的貨櫃車煞停於其後方，後遭同車道吳姓砂石車司機疑未注意車前狀況追撞，導致再推撞至前方砂石車車尾，造成吳姓及劉姓司機受傷送光田醫院向上院區就醫。

洪瑞佑指出，該起事故在昨晚10時38分排除，造成車流回堵1公里。有關肇事經過及肇因研判持續調查釐清中。