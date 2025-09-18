驚悚瞬間！國3龍井段暗夜3車連環撞 貨櫃車扭曲變形2傷、回堵1公里

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

國道3號北向龍井路段昨晚因23歲吳姓砂石車司機疑未注意車前狀況，追撞前方貨櫃車，再推撞前方施工中的砂石車，夾在中間的貨櫃車更是扭曲變形，造成吳姓司機和貨櫃車劉姓司機受傷送醫，現場車流一度因這起車禍，回堵長達1公里。

國道公路警察局第七公路警察大隊大甲分隊長洪瑞佑說明，昨晚8時53分許，國道3號北向186.9公里（龍井路段）發生3車連環撞、2人受傷的交通事故，當時32歲的許姓司機駕駛砂石車在中線車道進行路面整修工程，39歲劉姓司機駕駛的貨櫃車煞停於其後方，後遭同車道吳姓砂石車司機疑未注意車前狀況追撞，導致再推撞至前方砂石車車尾，造成吳姓及劉姓司機受傷送光田醫院向上院區就醫。

洪瑞佑指出，該起事故在昨晚10時38分排除，造成車流回堵1公里。有關肇事經過及肇因研判持續調查釐清中。

國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲，用路人「安全距離保持好，養足精神上國道」，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

國道3號北向龍井路段昨晚發生二輛砂石車與一輛貨櫃車連環撞交通事故，造成二名司機受傷送醫。圖／國道警提供
國道3號北向龍井路段昨晚發生二輛砂石車與一輛貨櫃車連環撞交通事故，造成二名司機受傷送醫。圖／國道警提供
國道3號北向龍井路段昨晚發生二輛砂石車與一輛貨櫃車連環撞交通事故，造成二名司機受傷送醫。圖／國道警提供
國道3號北向龍井路段昨晚發生二輛砂石車與一輛貨櫃車連環撞交通事故，造成二名司機受傷送醫。圖／國道警提供
國道3號北向龍井路段昨晚發生二輛砂石車與一輛貨櫃車連環撞交通事故，造成二名司機受傷送醫。圖／國道警提供
國道3號北向龍井路段昨晚發生二輛砂石車與一輛貨櫃車連環撞交通事故，造成二名司機受傷送醫。圖／國道警提供

國道 砂石 警察

延伸閱讀

3車追撞！台東路口發生車禍 2女輕傷送醫

國道1號五股南向出口死亡車禍 4車連環追撞1死2傷

影／高雄美濃大峽谷居民「攔轎申冤」 阿婆哭訴：報警都沒用

女子大年初一酒駕釀國道連環撞2死9傷 與死者家屬和解獲判緩刑

相關新聞

北市驚傳醫美命案 他做「陰莖增大術」卻死在診所...檢警帶回執刀醫師

台北市驚傳醫美診療死亡意外，50歲簡姓男子昨天至中山區錦州街的醫美診所看診，實施「陰莖增大術」後突然沒有呼吸心跳，待11...

驚悚瞬間！國3龍井段暗夜3車連環撞 貨櫃車扭曲變形2傷、回堵1公里

國道3號北向龍井路段昨晚因23歲吳姓砂石車司機疑未注意車前狀況，追撞前方貨櫃車，再推撞前方施工中的砂石車，夾在中間的貨櫃...

高雄死亡車禍！女騎士摔車卡進對向汽車保險桿 頭部重創不治

高雄市岡山區頂潭路今天下午4時許發生一起死亡車禍，54歲楊姓女子騎機車不明原因突然向左偏自摔，機車倒地滑行到對向，撞上正...

高雄鳳山男坐涼亭無動靜…旁人見異狀急報警 竟發現「已經死了」

1名男子今天下午坐在高雄市鳳山區的公園涼亭內，旁人見他低頭無動靜，擔心出事，報警處理，警、消人員到場竟發現他已經死亡，正...

台南東山2車對撞嚴重車禍 釀1死2傷

台南東山區南314線今下午2點多發生一起車禍事故，一輛銀色轎車與紅色轎車疑似車頭發生對撞，且撞擊力道大，2車車頭嚴重受損...

澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦

台北捷運中和新蘆線列車今天下午3時許行經三重區段時，1名澳洲籍男子因喝飲料遭制止怒比中指，同車柯姓男子竟因此掏出美工刀揮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。