北市驚傳醫美命案 他做「陰莖增大術」卻死在診所...檢警帶回執刀醫師

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市驚傳醫美診療死亡意外，50歲簡姓男子昨天至中山區錦州街的醫美診所看診，實施「陰莖增大術」後突然沒有呼吸心跳，待119接獲執刀醫師丁姓男子報警，簡男已明顯死亡不送醫，檢警帶回執刀醫師丁男並通知一同做手術的護理師到案，漏夜釐清事發經過。

據了解，簡男17日早上9點多獨自來到該診所，首次諮詢就決定做「陰莖增大」手術，花費40萬元，手術約在中午12點多進行，孰料手術完成，簡男不明原因沒有呼吸心跳、在診所內身亡。

執刀醫師丁男稱，手術完成後簡男在診療床上休息，待晚上7點多回過頭來看，已經沒有呼吸心跳緊急打119，救護人員到場確認簡男明顯死亡再通報派出所，警方到場認定涉及過失致死，帶回執刀醫師丁男，並通知當時一同執行手術的女護理師到案，檢察官獲報趕赴現場釐清事發經過。

據悉，該名丁姓醫師過去就涉及多起醫療糾紛，其中包括人工陰莖植入術等多重手術，一名男子歷時8小時手術，在診所內休養就突然沒了呼吸送醫不治。

台北市警中山分局外觀照。(本報系資料照)
