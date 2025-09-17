快訊

明天水氣最多！準颱「樺加沙」下周恐觸陸 最快這日晚間海陸警齊發

富爸爸作者清崎：ETF是輸家在玩的 川普行政命令將推升「三種」資產

曾登金曲獎獻唱《咒術迴戰》主題曲 樂團King Gnu主唱井口理結婚了

高雄死亡車禍！女騎士摔車卡進對向汽車保險桿 頭部重創不治

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市岡山區頂潭路今天下午4時許發生一起死亡車禍，54歲楊姓女子騎機車不明原因突然向左偏自摔，機車倒地滑行到對向，撞上正在對向正停等紅燈的自小客車，楊女當場卡在自小客車保險桿右下方，但由於頭部重創，楊女送醫後仍傷重不治。

據了解，楊姓女子今天下午4時30分左右騎車行經頂潭路上時，不明原因向左偏行，才會撞上對向正在停等紅燈、由55歲曾姓男子駕駛的自小客車，楊女直接滑進自小客車下，當場卡進保險桿，但她被拉出時、全身多處擦挫傷，且頭部撞擊嚴重已經昏迷。

救護人員將她緊急送往高雄醫學院岡山分院搶救，楊女頭部重創，經搶救後仍宣告不治。駕駛自小客車的曾男雖在車內並無受傷，但仍受到驚嚇，經警方酒測值為0，肇事原因警方調查中。

岡山頂潭路女騎士摔車卡進對向自小客車保險桿下，當場頭部重創送醫不治。記者巫鴻瑋／翻攝
岡山頂潭路女騎士摔車卡進對向自小客車保險桿下，當場頭部重創送醫不治。記者巫鴻瑋／翻攝
岡山頂潭路女騎士摔車卡進對向自小客車保險桿下，當場頭部重創送醫不治。記者巫鴻瑋／翻攝
岡山頂潭路女騎士摔車卡進對向自小客車保險桿下，當場頭部重創送醫不治。記者巫鴻瑋／翻攝

岡山 車禍 高雄市

延伸閱讀

男子持鐵棍深夜街頭攔車揮打 女騎士被攔嚇壞驚悚畫面曝光

北市發生死亡車禍 水泥預拌車右轉輾斃自行車女騎士

高雄明後天大停水39小時 水公司：已備多處水車供水站

影／又是內輪差！梧棲港埠路口聯結車右轉 72歲女騎士輾死輪下

相關新聞

高雄死亡車禍！女騎士摔車卡進對向汽車保險桿 頭部重創不治

高雄市岡山區頂潭路今天下午4時許發生一起死亡車禍，54歲楊姓女子騎機車不明原因突然向左偏自摔，機車倒地滑行到對向，撞上正...

高雄鳳山男坐涼亭無動靜…旁人見異狀急報警 竟發現「已經死了」

1名男子今天下午坐在高雄市鳳山區的公園涼亭內，旁人見他低頭無動靜，擔心出事，報警處理，警、消人員到場竟發現他已經死亡，正...

台南東山2車對撞嚴重車禍 釀1死2傷

台南東山區南314線今下午2點多發生一起車禍事故，一輛銀色轎車與紅色轎車疑似車頭發生對撞，且撞擊力道大，2車車頭嚴重受損...

澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦

台北捷運中和新蘆線列車今天下午3時許行經三重區段時，1名澳洲籍男子因喝飲料遭制止怒比中指，同車柯姓男子竟因此掏出美工刀揮...

停車代價高！高雄女挪重機刮花車身 網驚：賠償金額很刺激

高雄曾姓男子的蘭美達X300大型重機車停在路邊，今天凌晨他發現機車遭移動，且右後車身留下刮痕，引起網議。他帶監錄畫面報警...

影／大貨車滿載金屬貨物行駛國道3號 苗栗大山下匝道時失控翻覆

薛姓男子今天清晨6點多駕駛大貨車從國道3號苗栗後龍大山交流道下高速公路，不料疑因車速過快，且載運的金屬貨物沈重，下匝道時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。