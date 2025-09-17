高雄死亡車禍！女騎士摔車卡進對向汽車保險桿 頭部重創不治

高雄市岡山區頂潭路今天下午4時許發生一起死亡車禍，54歲楊姓女子騎機車不明原因突然向左偏自摔，機車倒地滑行到對向，撞上正在對向正停等紅燈的自小客車，楊女當場卡在自小客車保險桿右下方，但由於頭部重創，楊女送醫後仍傷重不治。

據了解，楊姓女子今天下午4時30分左右騎車行經頂潭路上時，不明原因向左偏行，才會撞上對向正在停等紅燈、由55歲曾姓男子駕駛的自小客車，楊女直接滑進自小客車下，當場卡進保險桿，但她被拉出時、全身多處擦挫傷，且頭部撞擊嚴重已經昏迷。

救護人員將她緊急送往高雄醫學院岡山分院搶救，楊女頭部重創，經搶救後仍宣告不治。駕駛自小客車的曾男雖在車內並無受傷，但仍受到驚嚇，經警方酒測值為0，肇事原因警方調查中。