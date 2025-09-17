快訊

遭嗆臉幹嘛這麼臭...嘉義校園傳霸凌 國中生拿瓦斯槍抵同學肩膀威脅「不要動」

行政院明拍板生育補助每人10萬「雙胞胎領雙倍」 明年元旦上路

供電警戒橘燈亮了！電廠爆炸、故障接連來 備轉容量率剩4.3%

聽新聞
0:00 / 0:00

台南東山2車對撞嚴重車禍 釀1死2傷

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南東山區南314線今下午2點多發生一起車禍事故，一輛銀色轎車與紅色轎車疑似車頭發生對撞，且撞擊力道大，2車車頭嚴重受損，其中55歲紅車駕駛被救出時已沒有呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治；另1名駕駛與1名乘客分別受到輕重傷，均送醫治療。

南市消防局今下午2點多接獲報案，東山區南314線（新東路）三榮里聖榮橋往東約300公尺發生一起車禍，派遣東山、白河及新營等消防分隊共4車8人前往救援；抵達現場時，已有2名傷者自行脫困坐在路旁，其中一紅色自小客車駕駛則受困車內，且已失去生命徵象。

消防員趕緊利用破壞器材協助紅色轎車駕駛脫困後，隨即進行心肺復甦術並送往柳營奇美醫院搶救，目前仍在急救中；銀色轎車駕駛與另1名乘客也受到輕重傷，意識清楚，分別由救護車送醫治療，詳細車禍事故原因目前由白河警分局調查釐清中。

據了解，3名傷者分別紅色轎車駕駛55歲潘姓男子外科OHCA ，經緊急搶救仍宣告不治；同車乘客50歲唐姓男子，意識清楚，疑肢體變形，髖部疼痛，銀色轎車64歲陳姓駕駛則意識清楚，腹部疼痛，均送往柳營奇美醫院治療。

白河警方調查，55歲潘姓男子今下午載著唐姓友人駕駛紅色轎車，沿東山區南314線由東往西行駛時，疑似因恍神且路況不熟，逢彎道處時駛入對向車道，與對向銀色轎車發生對撞肇事。

事發後，警方疑在紅色轎車上搜出毒品，該起車禍事故是否涉及毒駕或酒駕，以及詳細肇事原因，仍待白河警方進一步調查釐清。警方也呼籲，民眾應專心駕車、勿超速並遵照標線行駛確保安全。

台南東山區南314線三榮里路段，今下午2點多發生一起2車對撞車禍事故，造成3人受傷，其中紅色轎車駕駛當場失去生命徵象，送醫搶救不治。圖／民眾提供
台南東山區南314線三榮里路段，今下午2點多發生一起2車對撞車禍事故，造成3人受傷，其中紅色轎車駕駛當場失去生命徵象，送醫搶救不治。圖／民眾提供
台南東山區南314線三榮里路段今下午發生一起嚴重車禍，2車疑似車頭發生對撞，撞擊力道大，2車車頭均嚴重損毀，現場一片狼藉。圖／民眾提供
台南東山區南314線三榮里路段今下午發生一起嚴重車禍，2車疑似車頭發生對撞，撞擊力道大，2車車頭均嚴重損毀，現場一片狼藉。圖／民眾提供
台南東山區南314線三榮里路段今下午發生一起嚴重車禍，2車對撞，撞擊力道大，2車車頭均嚴重損毀，現場一片狼藉。圖／民眾提供
台南東山區南314線三榮里路段今下午發生一起嚴重車禍，2車對撞，撞擊力道大，2車車頭均嚴重損毀，現場一片狼藉。圖／民眾提供
台南東山區南314線三榮里路段今下午發生一起嚴重車禍，2車疑似車頭發生對撞，撞擊力道大，2車車頭均嚴重損毀，現場一片狼藉。圖／民眾提供
台南東山區南314線三榮里路段今下午發生一起嚴重車禍，2車疑似車頭發生對撞，撞擊力道大，2車車頭均嚴重損毀，現場一片狼藉。圖／民眾提供

白河 車禍 台南

延伸閱讀

影／狠砍前女友數十刀奪命 台中17歲少年下午訊後移送少年法庭

台南東山嚴重車禍2車對撞 2人輕重傷、1送醫搶救不治

烘焙窯災後重建 台南古法土窯龍眼乾飄香上市

高雄行車糾紛引議…特斯拉刺青男丟石 嗆對方開破車

相關新聞

澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦

台北捷運中和新蘆線列車今天下午3時許行經三重區段時，1名澳洲籍男子因喝飲料遭制止怒比中指，同車柯姓男子竟因此掏出美工刀揮...

高雄鳳山男坐涼亭無動靜…旁人見異狀急報警 竟發現「已經死了」

1名男子今天下午坐在高雄市鳳山區的公園涼亭內，旁人見他低頭無動靜，擔心出事，報警處理，警、消人員到場竟發現他已經死亡，正...

台南東山2車對撞嚴重車禍 釀1死2傷

台南東山區南314線今下午2點多發生一起車禍事故，一輛銀色轎車與紅色轎車疑似車頭發生對撞，且撞擊力道大，2車車頭嚴重受損...

停車代價高！高雄女挪重機刮花車身 網驚：賠償金額很刺激

高雄曾姓男子的蘭美達X300大型重機車停在路邊，今天凌晨他發現機車遭移動，且右後車身留下刮痕，引起網議。他帶監錄畫面報警...

影／大貨車滿載金屬貨物行駛國道3號 苗栗大山下匝道時失控翻覆

薛姓男子今天清晨6點多駕駛大貨車從國道3號苗栗後龍大山交流道下高速公路，不料疑因車速過快，且載運的金屬貨物沈重，下匝道時...

影／忍不住尿意？男酒醉吃「第一品牌當歸鴨」 竟掏生殖器撒尿30秒

王姓男子日前酒醉後，前往號稱「台灣當歸鴨第一品牌」的某當歸鴨林森北店用餐，孰料吃到一半「尿意」大發，直接在店家座位拉下褲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。