台南東山2車對撞嚴重車禍 釀1死2傷

台南東山區南314線今下午2點多發生一起車禍事故，一輛銀色轎車與紅色轎車疑似車頭發生對撞，且撞擊力道大，2車車頭嚴重受損，其中55歲紅車駕駛被救出時已沒有呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治；另1名駕駛與1名乘客分別受到輕重傷，均送醫治療。

南市消防局今下午2點多接獲報案，東山區南314線（新東路）三榮里聖榮橋往東約300公尺發生一起車禍，派遣東山、白河及新營等消防分隊共4車8人前往救援；抵達現場時，已有2名傷者自行脫困坐在路旁，其中一紅色自小客車駕駛則受困車內，且已失去生命徵象。

消防員趕緊利用破壞器材協助紅色轎車駕駛脫困後，隨即進行心肺復甦術並送往柳營奇美醫院搶救，目前仍在急救中；銀色轎車駕駛與另1名乘客也受到輕重傷，意識清楚，分別由救護車送醫治療，詳細車禍事故原因目前由白河警分局調查釐清中。

據了解，3名傷者分別紅色轎車駕駛55歲潘姓男子外科OHCA ，經緊急搶救仍宣告不治；同車乘客50歲唐姓男子，意識清楚，疑肢體變形，髖部疼痛，銀色轎車64歲陳姓駕駛則意識清楚，腹部疼痛，均送往柳營奇美醫院治療。

白河警方調查，55歲潘姓男子今下午載著唐姓友人駕駛紅色轎車，沿東山區南314線由東往西行駛時，疑似因恍神且路況不熟，逢彎道處時駛入對向車道，與對向銀色轎車發生對撞肇事。

事發後，警方疑在紅色轎車上搜出毒品，該起車禍事故是否涉及毒駕或酒駕，以及詳細肇事原因，仍待白河警方進一步調查釐清。警方也呼籲，民眾應專心駕車、勿超速並遵照標線行駛確保安全。