聽新聞
0:00 / 0:00
澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦
台北捷運中和新蘆線列車今天下午3時許行經三重區段時，1名澳洲籍男子因喝飲料遭制止怒比中指，同車柯姓男子竟因此掏出美工刀揮舞，其他乘客連忙按下緊急對講機。警方獲報至三重國小站將2人帶回派出所釐清案發經過。
據了解，該列車往台北方向行駛於徐匯中學站至三和國中站區間，41歲柯姓男子出面告知身旁41歲澳洲男子車廂不能喝飲料，對方卻朝著他比中指，柯男惱羞成怒掏出身上攜帶的美工刀揮舞示威，其他乘客受到驚嚇立刻按緊急對講機，行控中心通報三重站站長上車處理並報警。
三重警分局獲報趕抵三重國小站，捷運站長已將2名男子帶下車在服務台等候，雙方已無衝突、沒人受傷，隨後被員警帶回長泰派出所調查。柯姓男子在捷運車廂揮刀，將依刑法恐嚇危害安全罪嫌移送新北地檢署偵辦。
澳洲籍男子於車廂內喝飲料，由台北捷運公司依大眾捷運法50條第1項9款裁處1500元罰鍰。柯男於車廂內揮舞美工刀亦依大眾捷運法50條之1第1項第1款裁處1萬元罰鍰。
