停車代價高！高雄女挪重機刮花車身 網驚：賠償金額很刺激

高雄曾姓男子的蘭美達X300大型重機車停在路邊，今天凌晨他發現機車遭移動，且右後車身留下刮痕，引起網議。他帶監錄畫面報警，請警方協助找到挪車的女子。警方因挪車後的停車位置並未違停，由雙方自行協調和解。

據警方表示，曾姓男子（29歲）將重機車停在高雄市苓雅區英義街的巷子，今天凌晨1時許，他發現機車遭移動至幾公尺外的路邊，但右後車身留下刮痕，便調相關監錄畫面，發現是1名女子移動他的機車，請警方協助聯繫挪車的女子。

警方查閱影像，發現駕駛貨車的蘇姓女子（46歲）為了停車，才移動曾男的機車，根據牌照聯繫到蘇女，曾男暫不提告訴，與蘇女談和解。

女子挪車的影像經貼上網路社群，網友紛留言，「美蘭達或是水貨車修起來都很刺激」、「上次移我車的人賠了10萬」、「看到要賠的金額，她就笑不出來了」。警方表示，機車是個人財產受法律保護，任意移動造成毀損，將負賠償責任或受法律的處罰。