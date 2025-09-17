消防署：倉庫納入實施防火管理範圍 明年元旦起生效

快訊

中央社／ 台北17日電

消防署今天表示，內政部考量倉庫空間廣、火載量大等特性，若發生火災造成場所財產損失，內政部已修消防法把倉庫納入應實施防火管理範圍，並自明年1月1日生效。

消防署發布新聞資料指出，內政部去年9月間已公告「消防法第13條一定規模以上建築物」修正案，把倉庫納入應實施防火管理範圍，並自2026年1月1日生效。

新聞資料提到，考量倉庫空間廣、火載量大、貨物產品種類複雜特性，又因營運態樣多元，火災除造成場所財產損失，恐危害作業人員生命安全，因此針對其管理權人防火管理法定職責，提升類似場所防火安全。

消防署表示，為提升倉庫消防安全，這次修正案經邀集中央目的事業主管機關、產業及消防機關協商並達共識，且經預告2個月，把倉庫納入消防法規定，也就是總樓地板面積在500平方公尺以上，其員工在30人以上的倉庫應實施防火管理。

消防署指出，防火管理的核心目標在於保護自身財產，應由管理權人遴用防火管理人，責其訂定消防防護計畫，報請建物所在地主管機關備查，並依各該計畫執行有關防火管理上必要業務，提供火災預防工作，且提升初期滅火、避難應變能力。

