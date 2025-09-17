快訊

影／大貨車滿載金屬貨物行駛國道3號 苗栗大山下匝道時失控翻覆

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

薛姓男子今天清晨6點多駕駛大貨車從國道3號苗栗後龍大山交流道下高速公路，不料疑因車速過快，且載運的金屬貨物沈重，下匝道時失控衝撞苗8線道路的中央分隔島並翻覆，警方接獲通報趕往處理及交通疏導，在上、下班的尖峰時刻到來前，及時將事故現場排除，恢復正常通行，這起事故原因待調查釐清。

竹南警分局清晨6點25分接獲通報，苗栗縣造橋鄉國道3號大山交流道下方的平面道路發生大貨車翻覆事故，

經警方初步了解，59歲薛姓男子當時駕駛大貨車，載運銲接用鋼筋等貨物北上，從大山交流道下高速公路，不料右轉要銜接苗8線時，車輛突然失控翻覆，載運的貨物散落，占據苗8線雙向車道。

薛姓駕駛幸運地僅受輕微擦挫傷，並未就醫，經酒精檢測沒有酒駕行為。事故路段是苗栗上班通勤重要道路，警方及相關單位在上班車潮湧現前完成初步事故排除，避免交通受阻情況出現。

竹南警分局呼籲，大貨車體積龐大，行經交流道或彎道時應減速慢行，隨時注意車況並保持專注，避免因操作不慎或精神不濟釀成事故，確保自己與其他用路人的行車安全。

薛姓男子今天清晨6點多駕駛大貨車從國道3號苗栗後龍大山交流道下高速公路，不料疑因車速過快，失控衝撞苗8線道路的分隔島並翻覆。圖／記者胡蓬生翻攝
薛姓男子今天清晨6點多駕駛大貨車從國道3號苗栗後龍大山交流道下高速公路，不料疑因車速過快，失控衝撞苗8線道路的中央分隔島並翻覆，載運的貨物散落一地。圖／記者胡蓬生翻攝
薛姓男子今天清晨6點多駕駛大貨車從國道3號苗栗後龍大山交流道下高速公路，不料疑因車速過快，失控衝撞苗8線道路的分隔島並翻覆。圖／記者胡蓬生翻攝
車禍 國道 高速公路

