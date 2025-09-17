花蓮警車擦撞機車！77歲老婦被撞飛 連人帶車卡計程車底命危急救

花蓮市今天清晨發生警車與機車擦撞車禍，花蓮警分局警車行駛在中央路三段上，撞到騎機車從北安路81巷穿越馬路的77歲鍾姓老婦人，她當場被撞飛傷勢嚴重送醫急救，員警緊急搬機車助脫困手還燙傷，詳細車禍原因尚待警方釐清。

花蓮警分局指出，36歲翟姓員警駕駛警車執行巡邏勤務沿中央路三段北往南直行，今天5時42分行經北安路81巷口時，撞上鍾姓老婦人騎乘的機車，當時中央路燈號為閃黃燈、北安路81巷為閃紅號誌，紅綠燈尚未啟動。

警方表示，鍾姓老婦人救出時腿部嚴重骨折、失去意識送醫搶救，車禍後員警在協助搬走壓在婦人身上的機車，緊急徒手搬運機車時燒燙傷，分局前往醫院關懷傷者及家屬，並立即提供相關的協助。

根據監視畫面，老婦人騎乘普通重機在中央路由南往北行駛，當時在北安路81巷路口待轉，準備穿越中央路口前往果菜市場，騎到馬路中央停等一輛聯結車通過後，就起步準備穿越，未發現另輛直行警車，兩輛車煞不住仍撞上，鍾婦連人帶車滑行，卡在路旁停放計程車尾底下。

花蓮警分局表示，本案發生後，立即派員前往醫院關懷傷者及家屬，並立即提供相關協助，目前婦人已恢復生命跡象。調查雙方駕駛均持有合格駕駛執照，經酒精檢測均無酒精反應，詳細肇事原因正調查中。