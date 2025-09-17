快訊

影／忍不住尿意？男酒醉吃「第一品牌當歸鴨」 竟掏生殖器撒尿30秒

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

王姓男子日前酒醉後，前往號稱「台灣當歸鴨第一品牌」的某當歸鴨林森北店用餐，孰料吃到一半「尿意」大發，直接在店家座位拉下褲子拉鍊、掏出生殖器撒尿，一尿就是30秒，尿完起身離去。店家事後接獲顧客反應，當場要他離開並報警，王男警詢時供稱「都不記得了」，被依妨害風化罪函送法辦。

事發監視器畫面曝光，只見王男頭部搖晃、舉止恍惚，突然拉起上衣下襬，露出肚子後起身，單手解開皮帶和褲子扣子和拉鍊，接著掏出生殖器直接撒尿，期間疑似體力不支一度坐下又站起，完全無視周遭還有其他客人。

中山警方指出，6日獲報王男（43歲）涉嫌在店內便溺，店家提出妨害風化告訴，由於王男當時已經搭計程車離去，11日通知到案說明，他滿臉愧疚供稱喝得太醉，「連去過當歸鴨店都不記得」，警方告誡他切勿再飲酒失態，警詢後依妨害風化罪嫌函送台北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王姓男子日前酒醉，前往北市某間連鎖當歸鴨店用餐，期間尿意大發，竟然直接脫褲子撒尿，店家氣憤公布監視器畫面並報警提告。記者翁至成／翻攝
監視器 生殖器

