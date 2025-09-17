快訊

台南東山嚴重車禍2車對撞 2人輕重傷、1命危送醫搶救中

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南東山區南314線今下午2點多發生一起車禍事故，一輛銀色轎車與紅色轎車發生對撞，撞擊力道大，造成2車車頭嚴重受損，其中50多歲的紅車駕駛一度受困車內，被救出時已沒有呼吸心跳，另外1名駕駛與1名乘客分別受到輕重傷，目前均送醫急救，詳細事故仍待警方進一步調查釐清。

南市消防局今下午2點多接獲報案，東山區南314線（新東路）三榮里聖榮橋往東約300公尺發生一起車禍，派遣東山、白河及新營等消防分隊共4車8人前往救援；抵達現場時，已有2名傷者自行脫困坐在路旁，其中一紅色自小客車駕駛則受困車內，且已失去生命徵象。

消防員趕緊利用破壞器材協助紅色轎車駕駛脫困後，隨即進行心肺復甦術並送往柳營奇美醫院搶救，目前仍在急救中；銀色轎車駕駛與另1名乘客也受到輕重傷，意識清楚，分別由救護車送醫治療，詳細車禍事故原因目前由白河警分局調查釐清中。

台南東山區南314線三榮里路段今下午發生一起嚴重車禍，2車對撞，撞擊力道大，2車車頭均嚴重損毀，現場一片狼藉。圖／民眾提供
台南東山區南314線三榮里路段今下午發生一起嚴重車禍，2車對撞，撞擊力道大，2車車頭均嚴重損毀，現場一片狼藉。圖／民眾提供
台南東山區南314線三榮里路段今下午發生一起嚴重車禍，2車疑似車頭發生對撞，撞擊力道大，2車車頭均嚴重損毀，現場一片狼藉。圖／民眾提供
台南東山區南314線三榮里路段今下午發生一起嚴重車禍，2車疑似車頭發生對撞，撞擊力道大，2車車頭均嚴重損毀，現場一片狼藉。圖／民眾提供
台南東山區南314線三榮里路段今下午發生一起嚴重車禍，造成2人輕重傷、1命危均送醫搶救中。圖／民眾提供
台南東山區南314線三榮里路段今下午發生一起嚴重車禍，造成2人輕重傷、1命危均送醫搶救中。圖／民眾提供
台南東山區南314線三榮里路段，今下午2點多發生一起2車對撞車禍事故，造成3人受傷，其中紅色轎車駕駛當場失去生命徵象，目前送醫搶救中。圖／民眾提供
台南東山區南314線三榮里路段，今下午2點多發生一起2車對撞車禍事故，造成3人受傷，其中紅色轎車駕駛當場失去生命徵象，目前送醫搶救中。圖／民眾提供

車禍 台南

