後備旅11兵打完靶歸營途中傳意外 軍卡擦撞民車驚險畫面曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

台北市後備旅11名士官兵今天上午至新北市林口區靶場打靶，10時許結束後搭乘軍用卡車準備返回軍營。24歲吳姓士兵駕駛軍卡行經新莊區思源路與新北大道口時，不慎擦撞同向1輛轎車，所幸並無人員受傷，雙方駕駛並無酒駕，肇事原因仍待釐清。

據了解，隸屬於台北市後備旅的11名士官兵，今天上午乘坐1輛軍用卡車至新北市林口區靶場進行實彈射擊。上午10時許打靶結束後準備返回營區，不料駕駛軍卡的24歲吳姓士兵行經新北市新莊區思源路與新北大道口時，疑未注意車前狀況及保持安全距離，不慎擦撞同向47歲林女駕駛的租賃車。

所幸這起事故並未波及其他人車，也未造成人員受傷，新莊警獲報趕抵經酒測雙方駕駛均未酒駕，警方也依規定通報新北市憲兵隊到場處理，確切肇責歸屬仍待調查釐清。

這輛台北市後備旅的軍用卡車與民車發生擦撞。記者黃子騰／翻攝
這輛台北市後備旅的軍用卡車與民車發生擦撞。記者黃子騰／翻攝
軍卡與轎車發生擦撞，車上士兵下車疏導交通。記者黃子騰／翻攝
軍卡與轎車發生擦撞，車上士兵下車疏導交通。記者黃子騰／翻攝

