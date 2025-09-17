後備旅11兵打完靶歸營途中傳意外 軍卡擦撞民車驚險畫面曝光

台北市後備旅11名士官兵今天上午至新北市林口區靶場打靶，10時許結束後搭乘軍用卡車準備返回軍營。24歲吳姓士兵駕駛軍卡行經新莊區思源路與新北大道口時，不慎擦撞同向1輛轎車，所幸並無人員受傷，雙方駕駛並無酒駕，肇事原因仍待釐清。

據了解，隸屬於台北市後備旅的11名士官兵，今天上午乘坐1輛軍用卡車至新北市林口區靶場進行實彈射擊。上午10時許打靶結束後準備返回營區，不料駕駛軍卡的24歲吳姓士兵行經新北市新莊區思源路與新北大道口時，疑未注意車前狀況及保持安全距離，不慎擦撞同向47歲林女駕駛的租賃車。