台南推交通助理員制度協助基層警 這分局活用發揮多元功能

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警察局自今年6月起正式推動「交通助理員制度」，共聘用18名交通助理員，各分派3名至第一至第六警分局協勤；除了開單外，第三分局本月讓2位交通助理員進駐學校周邊重要路口執勤，維護校園周邊交通秩序，更安排走入各機關交通宣導，發揮多元功能。

交通助理員的工作是協助道路交通管理稽查，包括疏導道路交通、維持停車秩序、整理車站交通秩序、提供交通服務、排除道路障礙、執行其他道路交通稽查及其他臨時交辦工作，自6月起上線投入勤務，薪資比照5職等約3萬7800元，進用期間至今年12月31日。

第三分局指出，為加強校園周邊交通疏導，自9月10日起，安排分發的2位交通助理員每日上午7時至9時進駐學校周邊重要路口執勤，包括海東國小（安中路、仁安路口）、海佃國小（安富街、溪東一街口）及瀛海中學（安中路、長溪路口）。

分局另安排義交人員協助海東國小側門及九份子國小大門交通疏導，透過協助護童、勸導違停與引導車流，讓學童上下學更加安全；溪東里長林清遙認為「交通助理員對於妨礙通行車輛勸導駛離，有效改善交通狀況，維護交通順暢」。

除校園周邊勤務，交通助理員平日也會透過逕舉違停，交通疏導、維持秩序、參與交安宣導等多元任務，協助基層警力；如針對安南區重點違停路段海佃路1段、安和路、安中路及北安路與人行道加強取締違停。

今年8月，三分局受理110報案海佃路1段、安和路、安中路及北安路重點違規停車件98件，較7月報案107件減少9件，顯示交通助理員有效協助整理交通秩序，改善少數民眾僥倖違規停車情況。

今天二位交通助理員也與分局人員前往台南產業園區交通宣導「車輛慢看停、行人安全行」的理念，呼籲勿因一時停車方便，造成交通危害，並以交通安全月「人本交通–停讓文化」為主題，建立「把路人當做家人」用路觀念，提醒民眾遵守路權「切勿酒駕、超速或違規停車」。

台南市警第三分局讓交通助理員進駐學校周邊重要路口執勤，維護校園週邊交通秩序。
台南市警第三分局讓交通助理員進駐學校周邊重要路口執勤，維護校園週邊交通秩序。記者袁志豪／翻攝
台南市警第三分局讓交通助理員與分局人員前往台南產業園區交通宣導，發揮多元功能。
台南市警第三分局讓交通助理員與分局人員前往台南產業園區交通宣導，發揮多元功能。記者袁志豪／翻攝
台南市警第三分局讓交通助理員進駐學校周邊重要路口執勤，維護校園週邊交通秩序。記者袁志豪／翻攝
台南市警第三分局讓交通助理員進駐學校周邊重要路口執勤，維護校園週邊交通秩序。記者袁志豪／翻攝
台南市警第三分局讓交通助理員進駐學校周邊重要路口執勤，維護校園週邊交通秩序。記者袁志豪／翻攝
台南市警第三分局讓交通助理員進駐學校周邊重要路口執勤，維護校園週邊交通秩序。記者袁志豪／翻攝
台南市警第三分局讓交通助理員進駐學校周邊重要路口執勤，維護校園週邊交通秩序。記者袁志豪／翻攝
台南市警第三分局讓交通助理員進駐學校周邊重要路口執勤，維護校園週邊交通秩序。記者袁志豪／翻攝

