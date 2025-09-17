台南推交通助理員制度協助基層警 這分局活用發揮多元功能

台南市警察局自今年6月起正式推動「交通助理員制度」，共聘用18名交通助理員，各分派3名至第一至第六警分局協勤；除了開單外，第三分局本月讓2位交通助理員進駐學校周邊重要路口執勤，維護校園周邊交通秩序，更安排走入各機關交通宣導，發揮多元功能。

交通助理員的工作是協助道路交通管理稽查，包括疏導道路交通、維持停車秩序、整理車站交通秩序、提供交通服務、排除道路障礙、執行其他道路交通稽查及其他臨時交辦工作，自6月起上線投入勤務，薪資比照5職等約3萬7800元，進用期間至今年12月31日。

第三分局指出，為加強校園周邊交通疏導，自9月10日起，安排分發的2位交通助理員每日上午7時至9時進駐學校周邊重要路口執勤，包括海東國小（安中路、仁安路口）、海佃國小（安富街、溪東一街口）及瀛海中學（安中路、長溪路口）。

分局另安排義交人員協助海東國小側門及九份子國小大門交通疏導，透過協助護童、勸導違停與引導車流，讓學童上下學更加安全；溪東里長林清遙認為「交通助理員對於妨礙通行車輛勸導駛離，有效改善交通狀況，維護交通順暢」。

除校園周邊勤務，交通助理員平日也會透過逕舉違停，交通疏導、維持秩序、參與交安宣導等多元任務，協助基層警力；如針對安南區重點違停路段海佃路1段、安和路、安中路及北安路與人行道加強取締違停。

今年8月，三分局受理110報案海佃路1段、安和路、安中路及北安路重點違規停車件98件，較7月報案107件減少9件，顯示交通助理員有效協助整理交通秩序，改善少數民眾僥倖違規停車情況。