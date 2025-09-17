消防署北市府舉辦研討會 聚焦地震引發海嘯情境

消防署今天與北市府合辦地震及海嘯災害防救研討會，內政部政務次長馬士元致詞時說，這是首次在921國家防災日前結合地震和海嘯情境的研討會，盼吸取各國經驗建構強韌作法。

內政部消防署與台北市政府今天上午舉辦「2025大規模地震及海嘯災害防救國際研討會」，馬士元、消防署長蕭煥章、台北市副市長張溫德及多國政府及專家代表出席。

根據消防署新聞資料，研討會共有3主題，包含地震與海嘯科學及風險策略、國際合作與跨機關協調、研議人道救援與社會韌性，期盼與各國分享防災經驗及科技策略，促進國際消防防災交流，並深化人道救援合作。

馬士元致詞時說，台灣過去這段時間累積防救災能力，都是來自與各國的交流，今天研討會是首次在921國家防災日前所結合地震和海嘯情境研討會，後續也會以此2情境進行演習。

他表示，台灣過去都是以面對地震風險為主，針對海嘯並無太多經驗，希望藉此研討會，讓台灣面對未來可能出現的天然災害挑戰，並盼透過與各國分享經驗，讓政府面對災害時能建構更好想法並提升更強韌的環境。

張溫德致詞說，台北市境內有大屯火山群及鄰近的山腳斷層，若因火山活動造成斷層錯動，可能引發直下型地震，對城市安全將出現重大威脅。

張溫德表示，北市府長期以來非常重視防災科技運用及跨領域的合作，除持續檢視山腳斷層、大屯火山群錯動可能引發的災害，也盤點高風險建築群，並在市長蔣萬安推動下進行都市更新，並提升包含學校、捷運、醫院等關鍵基礎建設的耐震能力。