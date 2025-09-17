快訊

進補季將至 北投警「區域封鎖式」加強酒測臨檢籲勿僥倖

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

天氣即將轉涼，民眾食用含酒精料理進補頻率增加，台北市北投分局警方昨起加強酒駕防制作為，除強化例行酒測勤務，也加強酒駕防制宣導，期盼深化民眾對酒駕危害的正確認知及防範意識，避免發生酒駕案件造成遺憾。

警方表示，酒駕事故對用路人生命安全構成重大威脅，考量近期即將入秋、天氣即將轉涼，民眾食用薑母鴨等含酒精料理頻率增多，昨起將以「區域封鎖」方式加強轄區酒測臨檢勤務，讓酒駕情事無所遁形，攔檢時也將對民眾加強宣導酒駕防制概念。

此外，警方也陸續派員到轄內各飲酒場所宣導，除酒精食補薑母鴨店外，也到羊肉爐、熱炒店等提供酒類商品的餐廳，提醒民眾勿心存僥倖，飲酒後應善用計程車、指定駕駛或代駕服務，同時與飲酒場所業者合作，推動「源頭預防」，提升業者社會責任感，一同向酒客勸阻勿酒後駕車、代客叫計程車，共同遏阻酒駕。

警方警呼籲，飲酒後請切勿駕車，喝酒後隔天也會有宿醉問題，務必牢記「開車不喝酒、喝酒不開車」的原則，以實際行動守護自身與家人的生命安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市北投分局警方昨起加強酒駕防制作為，除強化例行酒測勤務，也加強酒駕防制宣導，期盼深化民眾對酒駕危害的正確認知及防範意識。記者李隆揆／翻攝
台北市北投分局警方昨起加強酒駕防制作為，除強化例行酒測勤務，也加強酒駕防制宣導,期盼深化民眾對酒駕危害的正確認知及防範意識。記者李隆揆／翻攝
台北市北投分局警方昨起加強酒駕防制作為，除強化例行酒測勤務，也加強酒駕防制宣導,期盼深化民眾對酒駕危害的正確認知及防範意識。記者李隆揆／翻攝
台北市北投分局警方昨起加強酒駕防制作為，除強化例行酒測勤務，也加強酒駕防制宣導,期盼深化民眾對酒駕危害的正確認知及防範意識。記者李隆揆／翻攝

酒駕 酒精 計程車

相關新聞

碧潭吊橋傳落水意外7旬翁救起已無生命跡象

新北市新店區碧潭吊橋今下午傳出落水意外，7旬翁救起時已無生命跡象，送醫搶救中。

後備旅11兵打完靶歸營途中傳意外 軍卡擦撞民車驚險畫面曝光

台北市後備旅11名士官兵今天上午至新北市林口區靶場打靶，10時許結束後搭乘軍用卡車準備返回軍營。24歲吳姓士兵駕駛軍卡行...

台南推交通助理員制度協助基層警 這分局活用發揮多元功能

台南市警察局自今年6月起正式推動「交通助理員制度」，共聘用18名交通助理員，各分派3名至第一至第六警分局協勤；除了開單外...

國3南下1茄苳段大貨車撞拖吊車 拖車司機失去生命跡象

國道3號南下105.4公里處（茄苳交流道）今天中午12點40分許發生嚴重車禍，一輛大貨車與一旁車道的拖吊車發生擦撞，大貨...

進補季將至 北投警「區域封鎖式」加強酒測臨檢籲勿僥倖

天氣即將轉涼，民眾食用含酒精料理進補頻率增加，台北市北投分局警方昨起加強酒駕防制作為，除強化例行酒測勤務，也加強酒駕防制...

高雄澄清湖驚見浮屍 查出七旬婦落水死亡

高雄澄清湖今天驚見浮屍，警、消據報趕赴打撈，發現死者是70多歲的婦人，無明顯外傷，已聯繫家屬，報請檢察官相驗。

