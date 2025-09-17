聽新聞
進補季將至 北投警「區域封鎖式」加強酒測臨檢籲勿僥倖
天氣即將轉涼，民眾食用含酒精料理進補頻率增加，台北市北投分局警方昨起加強酒駕防制作為，除強化例行酒測勤務，也加強酒駕防制宣導，期盼深化民眾對酒駕危害的正確認知及防範意識，避免發生酒駕案件造成遺憾。
警方表示，酒駕事故對用路人生命安全構成重大威脅，考量近期即將入秋、天氣即將轉涼，民眾食用薑母鴨等含酒精料理頻率增多，昨起將以「區域封鎖」方式加強轄區酒測臨檢勤務，讓酒駕情事無所遁形，攔檢時也將對民眾加強宣導酒駕防制概念。
此外，警方也陸續派員到轄內各飲酒場所宣導，除酒精食補薑母鴨店外，也到羊肉爐、熱炒店等提供酒類商品的餐廳，提醒民眾勿心存僥倖，飲酒後應善用計程車、指定駕駛或代駕服務，同時與飲酒場所業者合作，推動「源頭預防」，提升業者社會責任感，一同向酒客勸阻勿酒後駕車、代客叫計程車，共同遏阻酒駕。
警方警呼籲，飲酒後請切勿駕車，喝酒後隔天也會有宿醉問題，務必牢記「開車不喝酒、喝酒不開車」的原則，以實際行動守護自身與家人的生命安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
