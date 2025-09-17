情境模擬突發災害…南市消防局烏山頭水庫辦理演練 提升社區自救能力
為提升關鍵基礎設施防災自主應變能量與社區防救災韌性，台南市消防局今天在烏山頭水庫辦理模擬演練，情境以突發災害為主，包括隊伍通報與任務分配、災情蒐集及現場指揮、輕型搜救與人員疏散、緊急救護與初期滅火，以及與消防單位的交接作業等五大程序。
台南市消防局指出，今天結合烏山頭水庫T-CERT（民間自主緊急應變隊）隊伍，於烏山頭水庫辦理「114年度TCERT分區觀摩演練」；邀請轄內11支T-CERT隊伍、高雄市、嘉義縣市等鄰近縣市消防局及所屬T-CERT隊伍前來參與，展示台南市推動災害自助與互助的實務成果。
演練模擬突發災害情境，完整呈現T-CERT核心訓練重點，內容涵蓋隊伍通報與任務分配、災情蒐集及現場指揮、輕型搜救與人員疏散、緊急救護與初期滅火，以及與消防單位的交接作業等五大程序；情境貼近實際，包括烏山頭水庫周邊可能湧現的災情，以強化TCERT在面臨真實災害時的即戰力。
市長黃偉哲說，觀摩演練強調「先自助、互助再公助」，透過政府引導與民間共同參與，深化台南市初期災害應變網絡與防救災韌性；期盼藉由定期演練，展現自主防災成果，強化關鍵基礎設施韌性，將TCERT打造成地方防災先驅，守護市民生命財產安全，提升整體災害應變能力。
消防局長李明峯表示，在消防救災能力有限情況下，面對巨災及複雜國際情勢，有必要加強社區及關鍵基礎設施災害應變和自救能力組織訓練，撲滅小型火災，提供基本醫療救護，安全搜尋及營救受難者等應變作為；未來消防局將持續攜手企業及民間力量，打造更堅實、更具韌性的自主防災體系。
