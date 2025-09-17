快訊

打不倒的電影魂！美國巨星勞勃瑞福與日舞影展

校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部

來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領

情境模擬突發災害…南市消防局烏山頭水庫辦理演練 提升社區自救能力

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

為提升關鍵基礎設施防災自主應變能量與社區防救災韌性，台南市消防局今天在烏山頭水庫辦理模擬演練，情境以突發災害為主，包括隊伍通報與任務分配、災情蒐集及現場指揮、輕型搜救與人員疏散、緊急救護與初期滅火，以及與消防單位的交接作業等五大程序。

台南市消防局指出，今天結合烏山頭水庫T-CERT（民間自主緊急應變隊）隊伍，於烏山頭水庫辦理「114年度TCERT分區觀摩演練」；邀請轄內11支T-CERT隊伍、高雄市、嘉義縣市等鄰近縣市消防局及所屬T-CERT隊伍前來參與，展示台南市推動災害自助與互助的實務成果。

演練模擬突發災害情境，完整呈現T-CERT核心訓練重點，內容涵蓋隊伍通報與任務分配、災情蒐集及現場指揮、輕型搜救與人員疏散、緊急救護與初期滅火，以及與消防單位的交接作業等五大程序；情境貼近實際，包括烏山頭水庫周邊可能湧現的災情，以強化TCERT在面臨真實災害時的即戰力。

市長黃偉哲說，觀摩演練強調「先自助、互助再公助」，透過政府引導與民間共同參與，深化台南市初期災害應變網絡與防救災韌性；期盼藉由定期演練，展現自主防災成果，強化關鍵基礎設施韌性，將TCERT打造成地方防災先驅，守護市民生命財產安全，提升整體災害應變能力。

消防局長李明峯表示，在消防救災能力有限情況下，面對巨災及複雜國際情勢，有必要加強社區及關鍵基礎設施災害應變和自救能力組織訓練，撲滅小型火災，提供基本醫療救護，安全搜尋及營救受難者等應變作為；未來消防局將持續攜手企業及民間力量，打造更堅實、更具韌性的自主防災體系。

台南市消防局今天結合烏山頭水庫T-CERT（民間自主緊急應變隊）隊伍，於烏山頭水庫辦理「114年度TCERT分區觀摩演練」。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天結合烏山頭水庫T-CERT（民間自主緊急應變隊）隊伍，於烏山頭水庫辦理「114年度TCERT分區觀摩演練」。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天結合烏山頭水庫T-CERT（民間自主緊急應變隊）隊伍，於烏山頭水庫辦理「114年度TCERT分區觀摩演練」。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天結合烏山頭水庫T-CERT（民間自主緊急應變隊）隊伍，於烏山頭水庫辦理「114年度TCERT分區觀摩演練」。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天結合烏山頭水庫T-CERT（民間自主緊急應變隊）隊伍，於烏山頭水庫辦理「114年度TCERT分區觀摩演練」。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天結合烏山頭水庫T-CERT（民間自主緊急應變隊）隊伍，於烏山頭水庫辦理「114年度TCERT分區觀摩演練」。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天結合烏山頭水庫T-CERT（民間自主緊急應變隊）隊伍，於烏山頭水庫辦理「114年度TCERT分區觀摩演練」。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天結合烏山頭水庫T-CERT（民間自主緊急應變隊）隊伍，於烏山頭水庫辦理「114年度TCERT分區觀摩演練」。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天結合烏山頭水庫T-CERT（民間自主緊急應變隊）隊伍，於烏山頭水庫辦理「114年度TCERT分區觀摩演練」。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天結合烏山頭水庫T-CERT（民間自主緊急應變隊）隊伍，於烏山頭水庫辦理「114年度TCERT分區觀摩演練」。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天結合烏山頭水庫T-CERT（民間自主緊急應變隊）隊伍，於烏山頭水庫辦理「114年度TCERT分區觀摩演練」。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天結合烏山頭水庫T-CERT（民間自主緊急應變隊）隊伍，於烏山頭水庫辦理「114年度TCERT分區觀摩演練」。記者袁志豪／翻攝

嘉義 台南 烏山頭水庫

延伸閱讀

高雄全新鼓山社福館打造身障者作業空間 提升自立生活能力

嘉邑行善團獻愛心 捐贈特搜服裝防護基層消防

台中即時災情網頁竟出現「找小姐」字眼 消防局：Google顯示異常

周五上午9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

相關新聞

國道1號五股南向出口死亡車禍 4車連環追撞1死2傷

國道1號南向32.3公里五股出口匝道凌晨發生4車連環事故，第一輛造成追撞的小貨車車頭嚴重變形損毀，31歲胡姓司機夾困其中...

高雄行車糾紛引議…特斯拉刺青男丟石 嗆對方開破車

高雄市楠梓區興楠路昨天發生行車糾紛，趙姓男子開車直行，遇另輛特斯拉轎車從巷子要左轉，雙方會車互不禮讓起糾紛。警方據報到場...

進補季將至 北投警「區域封鎖式」加強酒測臨檢籲勿僥倖

天氣即將轉涼，民眾食用含酒精料理進補頻率增加，台北市北投分局警方昨起加強酒駕防制作為，除強化例行酒測勤務，也加強酒駕防制...

高雄澄清湖驚見浮屍 查出七旬婦落水死亡

高雄澄清湖今天驚見浮屍，警、消據報趕赴打撈，發現死者是70多歲的婦人，無明顯外傷，已聯繫家屬，報請檢察官相驗。

情境模擬突發災害…南市消防局烏山頭水庫辦理演練 提升社區自救能力

為提升關鍵基礎設施防災自主應變能量與社區防救災韌性，台南市消防局今天在烏山頭水庫辦理模擬演練，情境以突發災害為主，包括隊...

開福特皮卡上台中大坑 開進產業道路要迴轉…路太窄翻車一人傷

台中市六旬吳姓老翁在今早10時許，駕駛福特皮卡Ranger前往北屯大坑山區，因不熟道路開進北坑巷的產業道路，欲迴轉時，皮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。