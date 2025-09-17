開福特皮卡上台中大坑 開進產業道路要迴轉…路太窄翻車一人傷

台中市六旬吳姓老翁在今早10時許，駕駛福特皮卡Ranger前往北屯大坑山區，因不熟道路開進北坑巷的產業道路，欲迴轉時，皮卡翻落道路邊坡，吳翁自行脫困後，肢體擦挫傷，無生命危險，詳細案發原因待後續釐清。

第五警分局在今早10時許獲報，北屯區北坑巷有一起翻車事故，經查，案發前是吳姓老翁（66歲）駕駛福特皮卡Ranger，沿北屯區北坑巷行駛時，開近一處產業道路，欲迴轉時，皮卡翻落邊坡側翻，吳翁自行脫困，僅受有輕微擦挫傷。

經警方酒測，吳翁無酒駕情事，後續由救護車送往慈濟醫院治療，詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析研判。