開福特皮卡上台中大坑 開進產業道路要迴轉…路太窄翻車一人傷
台中市六旬吳姓老翁在今早10時許，駕駛福特皮卡Ranger前往北屯大坑山區，因不熟道路開進北坑巷的產業道路，欲迴轉時，皮卡翻落道路邊坡，吳翁自行脫困後，肢體擦挫傷，無生命危險，詳細案發原因待後續釐清。
第五警分局在今早10時許獲報，北屯區北坑巷有一起翻車事故，經查，案發前是吳姓老翁（66歲）駕駛福特皮卡Ranger，沿北屯區北坑巷行駛時，開近一處產業道路，欲迴轉時，皮卡翻落邊坡側翻，吳翁自行脫困，僅受有輕微擦挫傷。
經警方酒測，吳翁無酒駕情事，後續由救護車送往慈濟醫院治療，詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析研判。
第五警分局呼籲，用路人應隨時注意道路狀況，行經山區或路幅狹窄道路時更應提高警覺，確保自身及他人安全。
